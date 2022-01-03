西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

「西安妙計安天下...但請問什麼叫作『社會面清零』？」因爆發不明來源的社區感染，而急令封城 、強制禁足全城1300萬人口的中國西安市，截至1月3日為止已進入封城的第12天，目前城內的每日新增確診數已降至百人以下，但病毒感染的傳播鏈不僅仍然不詳，以西安為軸心的本波Delta疫情 也以不等速率持續擴散到中國各地。雖然西安的疫況，已是中國繼武漢封城以來的「最猛擴散」，但官方公布的住院、重症與死亡數字卻相對非常輕微，尚未通報有醫療能量緊繃、或擴增方艙醫院的需求；反倒是嚴令封城與錯亂防疫 命令的地方混亂，才造成更大的社會恐慌與不平民怨。

3日上午，中國政府也公布了西安市內1月2日的24小時新增病例「已降至90例」，這也是自2021年12月25日以來，西安疫情首次「降回兩位數」。但這樣的樂觀新聞卻引發在地市民的極端差別的回應：一部份意見非常期待西安的解封在即；但另一部意見卻痛罵西安政府只為交差服務的惡搞式防疫——特別是中央政府一聲嚴令「西安必須在1月4日達成『社會面清零』」。

社會面清零 恐出現交叉染疫

但什麼叫作「社會面清零」？根據中國中央政府與官媒的解釋，「社會面清零」不是「疫情清零」，而是追求社區篩查中的PCR全員陰性——但在西安防疫的執行邏輯中，卻是要強制抓走所有「染疫社區」、要把所有通報有確診疫情的小區居民「全員帶出城外集中隔離」，

「...在這個狀態下，所有染疫風險者——無論戶內是否有人確診——都將以社區為單位，被集體拉走送入『城外管控區』；換言之，所有的西安染疫風險者都被抓到管控區隔離，剩下的社區就不會再出現篩檢陽性者，進而達到西安城內的『社會面清零』。」

不過這種社會面清零對策，卻也存在著不小的被隔離者交叉染疫風險，特別是在地方政府荒腔走板、朝令夕改的「政治性防疫」中，亦引發民間對於「新編『不明名詞式』防疫」的極大憤怒與不信任感？

（新華社）

疫情傳播鏈 官方摸不著頭緒

西安的疫情從去年12月9日本土疫情爆發開始，截至1月3日已累計確診1663例，從12月24日緊急封城以來感染病例與日俱增，期間有連續8天確診人數破百，雖然1月2日的西安單日本土感染降到90，但這是否意味防控成效的「疫情拐點」？在西安封城之後的持續悶燒、疫情已經外溢到其他省分區域的情形下，中國疾控當局除了反覆重啟大規模篩檢和繼續嚴格封鎖之外，目前似乎沒有更有效的辦法，而且對於西安傳播鏈的來龍去脈，至今仍是摸不著頭緒。

正當2022年的元旦假期，西安是在封城第10天的狀態下迎接新的一年。在先前突發升級的「全城禁足令」後，西安除了維持生活需求的必要理由之外，嚴格管控「人不出戶、車不上路」緊縮政策，一般的民生補給，也改由電商平台的外送服務和地方政府的物資調配來接手。

「敲門行動」挨轟為檢測而測

同時西安的大規模核酸檢測，也在跨年之前完成了五輪的排查，現在1月2日開始又要啟動「重點區域敲門行動」，針對疫情嚴重的雁塔區和高新區再度展開全區PCR篩檢，此外西安的長安區、灞橋區等10個區縣也被列入重新排查的區域，儘管西安市防疫當局反覆檢測的理由，是要「確保篩查不漏一人」，但重複作業又不能釐清傳播鏈的做法，引來當地民眾「官老爺兵荒馬亂、為檢測而檢測」的質疑批評。

在這一波西安爆發疫情裡，從12月9日西安出現本土病例開始，實際上截至目前為止對於疫情傳播鏈、感染源和可能的外溢問題，當地政府官方至今沒有任何說法和定論，眼看確診人數逐日攀升，陝西省先是在1月2日「高調究責」，將疫情重災區的雁塔區兩名黨委書記免職處分，向民怨積累的輿論示以負責態度，同時又下達了軍令狀，要求西安必須在1月4日之前，完成「百分之百防控到位、社會面清零」的防疫目標。

所謂的「社會面清零」，意指透過（１）核酸檢測排查的結果、以及（２）非隔離區的確診人數通通達到清零，換句話說，只要現階段西安在各個並非隔離區的社區內所執行的核酸檢測，不再篩查出確診病例，就算是達到「社會面清零」。

儘管這個「社會面清零」目標有其防疫邏輯，但如何達成這個目標及其手段如何，才是西安備受質疑的要害。在中國的社群網路如微博、微信平台上，近期陸續傳出有防疫官方的「刻意操作隔離」的跡象，例如有地方社區住戶檢測結果雖然是陰性，但因為社區中有人確診，而被連帶改成「全部小區居民隔離」，將民眾另外移至他地集中隔離、或直接移到西安市之外的地方安置——接二連三有社區居民被強制拉走的相關見證與消息，不斷被放到微博和微信上，引發民眾對於官方一刀切做法的不滿：「一人陽性全小區拉走隔離，這種方法既不科學也不人性。」

（新華社）

類似的做法也發生在先前發現群聚感染的西安高新區的光電園，檢測陰性的住戶也都被強制就地隔離。一刀切的做法確實啟人疑竇，而到陝西省官方下軍令狀說要達到社會面清零後，中國社群輿論也由此猜測，之所以「一人陽性全區拉走」，就是不讓該社區的確診數字上升，只要讓人群直接進到隔離區（或西安市境外），那麼就可以滿足社會面清零的條件：社區內PCR檢測確診數+0、非隔離區的確診人數+0。

圖為2022年1月1日，北京雍和宮喇嘛廟，大批帶著口罩的市民元旦參拜。（歐新社）

但這樣的做法讓西安民眾大為不滿，直指防疫當局本末倒置，而且有「數字做帳」的嫌疑：

真不知道咋想的？一棟樓如果發現感染的，為什麼不就地封樓，而是要舟車勞頓的整棟樓拉走隔離？彰顯你們有多賣力嗎？明明西安政府說開啟新一輪檢測，但是實際上只是檢查了部分小區，這就是所謂的人確診人數下降？....，為什麽這麼著急清零呢？真的能做到清零嗎？西安政府這一次疫情已經把好人緣爛透了，為什麽還不踏踏實實控制疫情呢？

玩數字遊戲 清零成微博熱搜

一時之間相關的關鍵字詞也在1月3日成為微博的熱搜，諸如「#4号清零」、「#西安4号清零」以及「#社會面清零」指的就是西安表訂1月4日要達到的社會面清零任務。

然而正當輿論質疑西安玩數字遊戲、好達到「帳面上的防疫成功」時，陝西省與西安市則是一方面在力推防疫封城底下的人情溫暖，出現「被西安這些抗疫瞬間感動了」的關鍵詞宣傳，推銷在地民眾生活如何克難而堅守、物資調集配送如何溫暖且及時，還有陝西商洛的民眾「拉著騾子為疫區送物資」的畫面廣傳，但各種官方力推的感動瞬間，在這一次的西安封城上似乎沒有太多效果，反之在微博上出現大量的吐槽：

「比起感動，更想看到高效，有序，感動有用我天天在家感動都可以。」 「浪浪別瞎感動了！全國各大小城市那麼多封城經驗，為什麼西安這次這麽混亂？！為什麽還要民眾自救？！不應該反思嗎？」 「被西安這些抗疫瞬間感動了？我感動你媽！」

對於「社會面清零」一詞的不滿，也連結到了中國防疫以來曾出現的「新創名詞」，諸如先前在福建冒出的「時空伴隨者」，意指雖然現實上沒有與確診病例密切接觸，但可能因為移動通訊的訊號偵測接近，成了確診者的「時空伴隨者」，或是手機訊號被偵測到在相近區域，就算是一種時空伴隨，變成官方發訊息警惕的對象。再如江西把隔離在家的寵物打死，卻稱之為「無害化處置」——諸如此類的名詞亂用，讓民怨積累愈深。

被政府徵召的外送機車隊，穿梭在西安城內配送官發物資。（新華社）

雖然西安封城之後，出現連續8天確診人數破百的快速延燒，1月3日公布的單日確診數字則是近期首次下降到90，但這是否意味著接下來的時程都會緩速下降、還是持續保持在百例上下浮動猶未可知。在當前傳播鏈、感染源等關鍵問題都未明確掌控下，就算在4日達到了社會面清零，也無法確保會不會回頭又再次復燃。

充滿不確定性的防疫情勢，讓西安民眾也擔憂：「我的天啊，我想過個好年啊，該不會又要關在家裡吧？」

另一方面，西安目前尚未傳出如過去武漢發生的醫療能量大崩潰、或緊急擴建方艙醫院的問題，但從封城前夕開始，卻是發生醫院選擇性的收治患者，特別是針對被列入疫情中高風險區的民眾，被醫院踢皮球、拒絕收治的案例，在社群網路上流傳曝光。一位西安居民在「小紅書」平台上以〈西安救命！！！〉為題求援，表示自己的父親心臟病發，但因為自己居住的社區有人確診而無法出門、打電話給醫院也被以「中高風險區」為由拒收，折騰許久之後中於可以送醫搶救，該文最後的更新，卻是一句「耽擱太久，搶救失敗，我沒有爸爸了。」

就在中國疫情舉國關注西安的同時，昔日在武漢封城期間寫下《方方日記》、質疑封城政策而一度變成輿論抨擊箭靶的作家方方，在1月2日發布了一篇〈2021歲末感言〉，意有所指的文字再度變成為微博的關鍵熱搜——

前年今日，我知道了有新的SARS病毒在武漢傳染，但是馬上就得知『人不傳人，可防可控』。完全沒料到一場災難即將來臨。今年今日，這場災難仍未結束。它的終點在哪，無法預料。 生活從未像現在這樣充滿不確定性。這種不確定是我們自己的麻木一手造成。 明天即是新的一年。 祝平庸和機靈的人繼續歡樂。 祝正直和真實的人繼續誠實。 祝愚蠢和諂媚的人繼續跪舔。 祝卑鄙和低劣的人繼續邪惡。 祝天下所有人好好活著。