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去年中國新生兒爆款名 「梓」連5年蟬連男寶寶榜首

中國新聞組／廣州4日電
父母都想起為寶寶取個寓意好的名字。以佛山地區為例，2021年新生兒最熱門的名，男孩是「梓豪」，女孩是「芷晴」。此為2020年元旦，一名護士在護理新生兒示意圖。（新華社）
父母都想起為寶寶取個寓意好的名字。以佛山地區為例，2021年新生兒最熱門的名，男孩是「梓豪」，女孩是「芷晴」。此為2020年元旦，一名護士在護理新生兒示意圖。（新華社）

2022年來了，農曆虎年也快到了，不少準爸媽想給自己的「虎寶寶」取個好名字，近日經過統計，佛山市公安局公布了佛山地區2021年新生兒取名熱門，「梓」字蟬連男孩名字熱門榜首；女孩方面，「芷晴」最受喜愛。

廣州日報報導，2021年在佛山辦理出生登記的人口中，男孩取名為「梓豪」 的最多，大約1000個男孩有2個取名為「梓豪」。連續五年的熱門名字榜首都用了「梓」字。

排名第2至10的男孩名字為梓軒、梓睿、宇軒、梓航、俊宇、浩然、奕霖、子軒、梓謙。男孩取名單字的前5名為睿、昊、皓、越、辰。

女孩則以取名為「芷晴」 的最多，大約1000個女孩中有4個。排名第2至10的女孩名字為梓晴、語桐、芊妤、芯妍、芷瑤、雨桐、可晴、樂瑤、梓潼。女孩取名單字的前5名為可、玥、悅、瀅、果。

也有不少父母選擇將孩子的名字取自雙方姓氏，2021年，小孩姓名是「父姓+母姓」或「母姓+父姓」共有16 人。

此外，2021年佛山戶籍人口中，人數最多的姓氏為陳姓 ，大約100個人之中有7個人姓陳。排名第2至10的姓氏為梁、李、黃、何、劉、張、吳、羅、周，和2020年沒有變化。

此外，2021年佛山戶籍人口中，人數最多的名字是「俊傑」 ，大約1000個人之中有1個人的名字叫「俊傑」。排名第2至10的名字為志強、麗華、嘉欣、麗娟、敏儀、敏、偉強、麗珍、曉彤。與2020年相比，「曉彤」 進入前10位，「麗芳」被擠出前10位。單字名排前10位的依次為敏、靜、燕、麗、玲、妹、娟、偉、芳、傑。

女孩熱門名字榜。（取材自廣州日報）
女孩熱門名字榜。（取材自廣州日報）
男孩熱門名字榜。（取材自廣州日報）
男孩熱門名字榜。（取材自廣州日報）

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