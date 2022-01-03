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「烏合麒麟」是3人組? 主筆：以前自己畫 將來是共創

中國新聞組／北京3日電
付昱（左）和康宇翔。(取材自觀察者網)
付昱（左）和康宇翔。(取材自觀察者網)

CG畫家「烏合麒麟」再登上微博熱搜，「烏合麒麟原來是三個人」的話題再次引發熱議。據了解，三人組除了本名付昱的的烏合麒麟，還有主策畫胡睦洋、主執行康宇翔。

有網友提出疑問：三個人的畫風如何做到統一？對此，畫師付昱2日通過微博帳號「烏合麒麟」回應稱，以前是自己一個人畫插畫，因為想做一些插畫以外的其他品類內容，所以叫上了兩個兄弟，將來「烏合麒麟」的內容都會是三個人共創。

觀察者網報導，這兩年，憑藉創作帶有暗喻和諷刺的現實主義插畫，名為「烏合麒麟」的CG畫師帳號得到了不少的關注。 「烏合麒麟」對國際關係的關心和觀察讓其插畫擁有了獨特的內容和鮮明的風格，每有新作產出，都會引發熱議，代表作有「和平之師」、「致莫里森」、「血棉行動」、「歸舟」等。

與此同時，由於微博帳號「烏合麒麟」經常會曬出一些日常紀錄，包括自拍和家人照片，不少網友以為「烏合麒麟」自始至終都是一個個人帳號。

結果，2021年12月31日，微博帳號「烏合麒麟」發布了一條為央視跨年節目預熱並送出新年祝福的視頻。視頻中，有兩位男性出鏡，倆人在自我介紹時稱：「我們是烏合麒麟。」

隨後央視文藝 也在跨年節目的陣容海報中證實，「烏合麒麟」是「畫師團體」。

網友們這才驚訝地發現，「烏合麒麟」並非一個人。當大家以為團隊有兩名成員時，網友調侃稱，烏合麒麟，一個是烏，一個是麒麟，結果「烏合麒麟」親自下場回復「還有個合」，另外一位在中風險地區，所以無法合體出鏡。

相關話題被討論了兩天後，本月2日，「烏合麒麟」再次登上微博熱搜，越來越多的網友好奇三人畫風是如何做到統一的。

針對網友疑惑，付昱2日通過微博帳號「烏合麒麟」回應稱，以前他是「烏合麒麟」，現在他是「烏合麒麟主筆」。

付昱解釋稱，該帳號從註冊到2020年下半年都是個人號，微博裡所有寫實風格的畫都是他一人所畫，節目和簽售會也是他出場。因為想做一些插畫以外的其他品類作品，自己一人不能實現，所以叫上了兩位兄弟，「將來烏合麒麟的內容都會是我們三個共創」。

隨文，付昱還配上了「烏合麒麟應該是14億人的團隊」的網友評論截圖，和一張取材自電視劇的表情包。

在相關回應下，部分網友對此表示理解，稱「一個人或三個人有什麼關係，只要傳遞正能量的作品民眾都喜歡」。

不少網友以為「烏合麒麟」自始至終都是一個個人帳號。(取材自觀察者網)
不少網友以為「烏合麒麟」自始至終都是一個個人帳號。(取材自觀察者網)

微博 中風

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