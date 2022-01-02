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復旦教授發現安卓逾400漏洞 谷歌花16月修復

中國新聞組／北京3日電
復旦大學計算機學院教授楊珉。（ 取材自微博）
復旦大學計算機學院教授楊珉。（ 取材自微博）

大概所有安卓用戶都不會想到，自己手機原來這麼危險。去年9月，復旦大學計算機學院教授楊珉和他的同事們整理提交400多個漏洞給谷歌，但是這些漏洞一直到今年年底才被修復完。這些漏洞還包括可以讓「市面所有活著的安卓設備變板磚」的高位漏洞。

來源：YouTube

大數據文摘報導，楊珉在提交漏洞後給安卓安全團隊發過多封郵件，結果收到的永遠是Delay，不知道多少Delay後，谷歌才把漏洞給修復了。並且，谷歌還希望楊教授「要保密」。

楊珉裱示，這400多個漏洞都是他和同事們基於針對Android系統資源管理機制的系統性研究發現的，使用Android代碼的相關廠商均受影響。

這一研究以一篇名為「Exploit the Last Straw That Breaks Android Systems」的論文發表於網路安全頂會IEEE S&P 2022摘要介紹道：「我們對Android系統服務中的數據存儲過程進行了第一次系統的安全性研究，因此發現了一類新的設計缺陷(名為Straw)，它可以導致嚴重的DoS (Denial-of-Service)攻擊，例如，永久地使整個受害的Android設備崩潰。」

發現400多漏洞後，楊珉直接寫了一篇論文。（取材自大數據文摘）
發現400多漏洞後，楊珉直接寫了一篇論文。（取材自大數據文摘）

「我們提出一種新的基於定向模糊的方法，稱為StrawFuzzer，自動審查所有系統服務的Straw漏洞。通過在三個最新安全更新的Android系統上應用StrawFuzzer，我們識別出35個獨特的straw漏洞，影響77個系統服務的474個接口，並成功生成相應的漏洞，可用於進行各種永久/臨時DoS攻擊。我們已經將我們的發現以及修復漏洞的建議報告給相應的供應商。到目前為止，谷歌將我們的漏洞評級為高嚴重性。 」

文章表示，這個名為Straw的設計漏洞可能招受嚴重的Dos攻擊，讓安卓設備崩潰，變成板磚，這個漏洞也被谷歌評為高嚴重性。「幸運的是，在谷歌姍姍來遲的補丁到來之前，這一漏洞沒有被人利用進行大規模的破壞，否則就這個規模而言，後果是不堪設想的。」

在楊珉和團隊提交漏洞之後，安卓安全團隊回覆將在兩個月之內修復漏洞。結果卻經過不停的Delay之後，一直拖到今年年底才宣布漏洞終於要修補完了。

楊珉現任復旦大學計算機科學技術學院副院長、復旦大學中國網絡空間戰略研究所副所長，研究領域就是網路安全，主要包括惡意代碼檢測、漏洞分析挖掘、AI 安全、區塊鏈安全、Web 安全和系統安全機制等。

復旦教授報告400多個安卓漏洞，能讓所有安卓機變板磚，谷歌花16個月才修復完，谷...
復旦教授報告400多個安卓漏洞，能讓所有安卓機變板磚，谷歌花16個月才修復完，谷歌還希望楊教授「要保密」。（取材自大數據文摘）

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