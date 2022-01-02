好醜? 北京冬奧頒獎服 網友轟：我媽都不想穿

頒獎禮儀服裝共有三套方案，分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和「唐花飛雪」。(取材自北京2022年冬奧會官網)

據北京冬奧 組委官網消息，北京2022年冬奧會和冬殘奧會頒獎元素12月31日發布，包括頒獎台、頒獎托盤、頒獎托盤放置台、獲獎運動員 定製版吉祥物紀念品、頒獎花束和頒獎禮儀服裝。其中，頒獎禮儀服裝共三套方案。不過，方案一公布，網友卻一片罵聲，認為三套服裝都非常難看，「我媽都不想穿」，甚至有人直接說是「平壤 冬奧會」。

觀察者網報導，北京2022年冬奧會和冬殘奧會頒獎儀式以「冰雪榮光」為主題創意，各項頒獎元素配合熠熠生輝的獎牌，展現出中國禮儀文化的獨特魅力。頒獎禮儀服裝共有三套方案，分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和「唐花飛雪」。

「瑞雪祥雲」的設計以「瑞雪」、「祥雲」兩個中國傳統吉祥符號為主題，色彩運用天霽藍和霞光紅，將中國傳統的交領右衽、對襟旋襖與現代服飾相結合，提煉冬奧核心圖形元素的同時將中國傳統繪畫中「金碧山水」的技法轉化為刺繡的形式，禮服整體以現代簡約的手法展現中國韻味。賽時將出現在所有雪上場館的頒獎儀式中。

「鴻運山水」的設計，以中國名畫「千里江山圖」為靈感來源，運用中國畫中的山水錶現手法，將中國傳統山水圖像與冬奧核心圖形中的山影相結合，使古典與現代交融，青花山水躍然衣間，達到古樸典雅、清新流暢的視覺外觀。賽時將出現在所有冰上場館的頒獎儀式中。

「唐花飛雪」系列設計靈感源自中國傳統唐代織物，提煉精簡寶相花紋樣和雪花圖案，結合北京冬奧會核心圖形中的光線圖案，富有漢唐餘韻又包涵時代精神，寓意以開放的胸懷歡迎世界各國共同參與盛會。賽時將出現在頒獎廣場的頒獎儀式中。

三個系列的頒獎服裝都分為引領員服裝和托盤員服裝，分別以藍色和紅色區分。每套頒獎服裝都包括外套、帽子、手套、防滑長靴、自發熱保暖內衣等套件。

另外，定製版吉祥物紀念品是在競賽場館舉行的紀念品頒發儀式中頒發給獲獎運動員的紀念品。總體設計以北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物冰墩墩和雪容融為原型，輔以鬆、竹、梅編織而成的花環造型，形成獲獎運動員的專屬定製紀念品。

ETTODAY報導，但這三套服裝一公布後，網友們卻一片罵聲，「實在不知穿啥？就讓贊助商提供羽絨衣吧，不丟人」、「好多年沒見過這麼具有年代感的衣服了，我媽媽都不這麼穿」、「為啥每年奧運會中國的審美都這樣？」、「平壤冬奧會吧？」、「冬奧還有一個多月，求你們快點改一套能看的出來！」

還許多人留言批，「中式不像中式，民族不像民族」、「帽子真的是不好看」。