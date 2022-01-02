我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

免費為81租客做飯 西安好心房東被讚爆

中國新聞組／北京2日電
明庭貴和母親正在家裡做飯。(取材自新京報)
明庭貴和母親正在家裡做飯。(取材自新京報)

陝西西安因新冠疫情突發性封城至今，很多租客被困在西安，靠泡麵和零食度日。為讓學生租客每天都能吃到熱騰騰的飯菜，西安房東明庭貴一家四口免費為租客做飯。網友們點讚之餘，也不禁猜測明庭貴是「有81個租客的有錢人」。對此，明庭貴澄清自己只是代管出租，「我沒有那麼多房子」。

來源：YouTube

新京報報導，西安疫情來得突然，2021年12月23日起封城管制，明庭員所在的雁塔區小區裡很多租客被困在了家裡。明庭貴說，他出租的房子位於雁塔區的一個商圈，離各個大學交通都很方便，他的租客們多數是來考研和實習的學生們，他們有的不會做飯，有的沒帶廚具來，只能天天靠泡麵和零食度日。

明庭貴心疼這些學生們，希望他們也能吃到新鮮的飯菜，就決定免費給他們做飯，至少讓他們每天能吃上一頓現做的飯菜。明庭貴的家人支持他的想法，一家四口都加入了做飯行列，其中包括他懷孕五個多月的妻子。幾天來他們做了鍋盔饃、煎餅、尖椒土豆絲、紅豆稀飯等當地特色菜。

為81名租客做飯菜，需要不少食材，明庭貴因此想辦法每次多採購一些菜，其他業主買完後剩下的菜也都買下來；後來一個房客將他做菜的視頻拍下來發到了網上，經媒體報導後，社區也在主動幫他們採購食物。有租客要給錢表達感謝，都被他拒絕了，「一開始給大家做飯就沒想收錢，做飯是我的一點心意，希望大家能共渡難關。」

明庭貴寫的信。(取材自新京報)
明庭貴寫的信。(取材自新京報)

租客 疫情 封城

上一則

RCEP上路首日 中簽發158產地證書、貨櫃列車開出

下一則

李國章：國殤柱「騙局」 高志活：勿抹歷史

延伸閱讀

西安封城11天 傳播鏈仍是謎 浙江、河南、貴州都傳確診

西安封城11天 傳播鏈仍是謎 浙江、河南、貴州都傳確診
中國單日新增新冠確診破200例 西安疫情依然膠著

中國單日新增新冠確診破200例 西安疫情依然膠著
西安封城 確診人數仍破1400 拚日篩1輪

西安封城 確診人數仍破1400 拚日篩1輪
西安高風險區 孕婦胎兒臍帶繞頸 醫院拒收

西安高風險區 孕婦胎兒臍帶繞頸 醫院拒收

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪