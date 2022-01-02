免費為81租客做飯 西安好心房東被讚爆

明庭貴和母親正在家裡做飯。(取材自新京報)

陝西西安因新冠疫情 突發性封城 至今，很多租客 被困在西安，靠泡麵和零食度日。為讓學生租客每天都能吃到熱騰騰的飯菜，西安房東明庭貴一家四口免費為租客做飯。網友們點讚之餘，也不禁猜測明庭貴是「有81個租客的有錢人」。對此，明庭貴澄清自己只是代管出租，「我沒有那麼多房子」。

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新京報報導，西安疫情來得突然，2021年12月23日起封城管制，明庭員所在的雁塔區小區裡很多租客被困在了家裡。明庭貴說，他出租的房子位於雁塔區的一個商圈，離各個大學交通都很方便，他的租客們多數是來考研和實習的學生們，他們有的不會做飯，有的沒帶廚具來，只能天天靠泡麵和零食度日。

明庭貴心疼這些學生們，希望他們也能吃到新鮮的飯菜，就決定免費給他們做飯，至少讓他們每天能吃上一頓現做的飯菜。明庭貴的家人支持他的想法，一家四口都加入了做飯行列，其中包括他懷孕五個多月的妻子。幾天來他們做了鍋盔饃、煎餅、尖椒土豆絲、紅豆稀飯等當地特色菜。

為81名租客做飯菜，需要不少食材，明庭貴因此想辦法每次多採購一些菜，其他業主買完後剩下的菜也都買下來；後來一個房客將他做菜的視頻拍下來發到了網上，經媒體報導後，社區也在主動幫他們採購食物。有租客要給錢表達感謝，都被他拒絕了，「一開始給大家做飯就沒想收錢，做飯是我的一點心意，希望大家能共渡難關。」