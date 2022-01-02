西安保潔擅自拿菜被炒 網友：沒菜吃 讓他們喝西北風？

四名保潔員在小區封閉後不能回家，沒有菜吃，便私自拿了業主的菜。(視頻截圖)

陝西西安一博主12月31日直播過程中，發現和郡坊東區有物業人員偷拿準備給業主發的菜。當天，陝西廣源物業管理公司唐韻三坊服務中心通報稱，確有此事，因四名保潔員在小區封閉後不能回家，沒有菜吃，便私自拿了業主的菜。事發後，已向業主道歉，並對四人批評和追究責任，將菜全部追回。目前，四人被開除。但有網友說，沒菜吃，讓他們喝西北風嗎？

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西安許多小區都實行了封閉式管理，各家各戶吃飯也都是靠相關部門配送食材。

據騰訊新聞報導，對此，有網友表示，四個保潔員為什麼要偷菜？物業的通報也說了，是小區封閉，保潔員不能回家，沒菜吃。保潔也是人，也要吃飯啊。總不能讓他們去喝西北風吧？說白了，還是有關方面的後勤保障沒有到位。

搜狐網報導，另有網友表示，偷菜確實是不對的，但是也要考慮一下他們偷菜的原因吧。業主有菜吃，保潔就沒菜吃，這物業對自己的員工也是真夠意思。

還有網友表示，如果菜是業主自己買的，那100%是保潔的問題。如果菜是按需求發放的話，物業怎麼好意思說保潔沒菜吃的，物業的領導有沒有菜吃啊。

另有人表示，「首先這是物業公司的問題，一般住戶家好歹還有點存糧，能堅持一段時間。但是保潔只是在這工作，你又不准這四人回家，又不給人家備菜，讓人家喝西北風嗎？其次是四名保潔也有問題，拿的有點多了。你說你們四個拿一袋子先吃著，然後找公司給你們配送飯菜，不送再說。你們這一人拎一袋子，確實是拿太多了。希望相關部門除了為住戶考慮外，還要多考慮一下因為工作原因不能回家的打工人員，他們也太不容易了。」