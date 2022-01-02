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西安小伙餓壞下樓買饅頭 竟遭防控人員拳打腳踢

中國新聞組／北京2日電
西安有名男子因餓到難受，決定下樓買饅頭，遭防疫人員拳打腳踢後，饅頭散落一地。(視頻截圖合成)
西安有名男子因餓到難受，決定下樓買饅頭，遭防疫人員拳打腳踢後，饅頭散落一地。(視頻截圖合成)

陝西西安因疫情封城，不少民眾抱怨家中「斷炊」，網上流傳一段發生在西安的視頻，一個小伙子想出小區買饅頭，竟然慘遭兩名防疫人員痛毆，視頻被快速轉傳，不少網友湧入開罵。據悉，事後兩名打人者被分別處拘留7日並處200元人民幣(約31美元)罰款，並上門道歉，獲得了小伙子的原諒。

來源：YouTube

據東方網視頻報導，12月31日晚，網上流傳一段發生在西安的視頻，西安市雁塔區南窯頭村一名餓著肚子的小伙子想出小區買饅頭。曝光的視頻顯示，雙方似乎正在爭吵，隨後小伙子被防疫工作人員拳打腳踢。被狂毆的小伙子無力反擊，還被防疫人員大手一推，向後踉蹌一倒，饅頭全部掉在地板。

網友看完影片後大嘆「這次疫情過後，多少人會選擇離開西安」、「只要有一丁點權利，總會想辦法把發揮到最大」、「南窯頭的人大部分都是這狀態。啥吃的都買不到」。

也有網友留言，「他只是餓了，有什麼錯」、「亟待解決西安所有城中村租戶吃飯問題。堅決抵制這種粗暴執法的行為」。

有網友更一針見血地痛斥，「小伙子為什麼要冒著危險出去？因為他在小區買不到吃的，也沒人給送，如果小區給解決食物問題，小伙子還會出去嗎？門口的工作人員憑什麼打人？為什麼搶走小伙子手機後才開始打人？請問是誰給他們打人的權利？」

九派新聞報導，西安高新公安發布警情通報，唐延路派出所12月31日接到一起打架警情。經調查，當日王某在團結南路南窯頭社區與疫情防控工作人員發生爭執，工作人員閆某某、彭某某毆打了王某。事後，閆某某、彭某某向王某真誠道歉並取得諒解。閆某某、彭某某分別處拘留7日並處200元罰款。

疫情 防疫 公安

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