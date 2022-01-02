西安「接力送菜」 網酸：作秀 把5G時代過成古代

西安封城出現「接力送菜」，很多網友一看罵爆，認為旁邊就是車道，沒必要浪費人力。（取材自微博）

因疫情封城 的陝西西安，近日屢屢傳出運送物資不到位的爭議，不少被要求待在家中的居民抱怨因食材奇缺大喊「快餓死」，「西安買菜難」還一度衝上微博熱搜榜。前天一小區甚至出現以最原始的人力「接力送菜」的情形，引發網友質疑作秀，並諷刺「硬是把一個5G 時代過成了古代」。

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法廣網報導，西安封城，要求居民足不出戶，物資統一採購，但物資配送及分配失衡迄今仍是大問題，不少當地人近日爆料「菜價飆漲買不到菜，幾乎斷糧」；一些從外地到西安工作的人、租屋者，沒有管道採購食物，在網絡上怨聲載道，「租客都快餓死了政府也不管」、「不給送食物也不提供購買渠道」、「饑荒已經七天買不到一根菜了」。

BBC報導，本周在網上流傳的一段視頻顯示，西安一個小區的居民與警方就食物短缺發生了激烈的爭論。一名男子告訴當局，他的家人已經沒有食物了；一名女子說：「所有居民的基本生活無法保證。大家（為了買菜）排了三、四個小時（的隊），現在又不讓賣了。」

2021年12月31日，有網友爆料稱，西安一小區甚至採用「人力傳送帶」的方法運送物資，也就是用人力「接力送菜」。有網友質疑此舉涉嫌作秀。也有自稱知情網友稱，送菜的都是小區業主，大家都是自願組織，不存在作秀，因為當時沒有車子可以用，這是最有效的方法。

對此，有網友在網上留言諷刺說，「硬是把一個5G時代過成了古代」、「這不是浪費人力嗎？」、「拍出來讓大家看笑話嗎？」、「連個載送物資的車都沒有？這疫情真是嚴峻」、「有種東西叫做輪子，你們能不能不要為了拍視頻故意折騰真正幹活的人？」

陝西省民政廳辦公室昨天發布「關於切實解決好全省城中村外來務工人員基本生活困難的緊急通知」指出，元旦、春節即將來臨，受疫情影響，全省部分小區尤其是城中村外來務工人員等受到封控管制，基本生活保障存在風險。相關單位應積極動員、精準對接、建立機制，解江城中村群眾生活需求問題。