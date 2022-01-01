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北京冬奧公布頒獎禮儀服裝 散發濃濃「中國風」

記者林則宏／即時報導
北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「鴻運山水」，以中國名畫《千里江山圖》為設計靈感，將出現在北京冬奧所有冰上場館的頒獎儀式中。（取自北京冬奧組委官網）
北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「鴻運山水」，以中國名畫《千里江山圖》為設計靈感，將出現在北京冬奧所有冰上場館的頒獎儀式中。（取自北京冬奧組委官網）

北京2022年冬奧會和冬季帕運（中國稱「冬殘奧會」）頒獎禮儀服裝、頒獎花束、頒獎台、頒獎托盤、頒獎托盤放置台、獲獎運動員定製版吉祥物紀念品等一系列頒獎元素，於31日晚間正式公布。

根據北京冬奧組委官網新聞稿，其中頒獎禮儀服裝設計方案是通過向社會公開徵集的方式而來。經初審、複審、深化修改、樣衣製作和最終審核確定。設計者分別來自大陸中央美術學院和北京服裝學院。

北京冬奧頒獎禮儀服裝共有三套，其中，「瑞雪祥雲」將出現在所有雪上場館的頒獎儀式，「鴻運山水」裝將出現在所有冰上場館的頒獎儀式，「唐花飛雪」將出現在頒獎廣場的頒獎儀式。

三個系列的頒獎服裝都分為引領員服裝和托盤員服裝，分別以藍色和紅色區分。每套頒獎服裝都包括外套、帽子、手套、防滑長靴、發熱保暖內衣等套件。

北京冬奧組委指出，按照「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，頒獎元素總體設計體現了四個特點：

一、外觀簡潔大方。充分應用北京冬奧會核心圖形、色彩系統、吉祥物等視覺元素，融入中國文化特點，將冬奧精神與中國文化相結合，並與整體賽會景觀協調一致。

二、功能貼心實用。充分考慮冬奧會頒獎儀式的特點和實際需要，從場館頒獎儀式工作人員操作便捷和獲獎運動員體驗為出發點，努力做到在最短的時間內滿足頒獎儀式的實際使用。

三、材料環保可持續。材料選擇以環保和可持續為核心要求，注重「綠色辦奧」、「節儉辦奧」理念，傳達奧運遺產和可持續概念。

四、多方參與共享。例如頒獎花束由北京冬奧會官方贊助商恒源祥（集團）有限公司設計，並組織大陸上百名民間手工藝人和數十名殘疾手工藝人以羊毛絨線手工編結而成。

北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「唐花飛雪」，設計靈感源自中國傳統唐代織物，提煉精簡寶...
北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「唐花飛雪」，設計靈感源自中國傳統唐代織物，提煉精簡寶相花紋樣和雪花圖案，將出現在北京冬奧頒獎廣場的頒獎儀式中。（取自北京冬奧組委官網）
北京冬奧31日晚間公布頒獎禮儀服裝，共有三套，分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和...
北京冬奧31日晚間公布頒獎禮儀服裝，共有三套，分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和「唐花飛雪」。（取自北京冬奧組委官網）
北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「瑞雪祥雲」，以「瑞雪」、「祥雲」兩個中國傳統吉祥符號...
北京冬奧頒獎禮儀服裝之一的「瑞雪祥雲」，以「瑞雪」、「祥雲」兩個中國傳統吉祥符號為設計主題，將出現在北京冬奧所有雪上場館的頒獎儀式。（取自北京冬奧組委官網）

北京冬奧 運動員 奧運

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