遠看中國石油 近看中圍石油 男子消費逾2萬才驚覺上當

「中圍石油」招牌。（視頻截圖）

杜姓 原本想到「中國石油 」加油，

吉林榆樹一名司機要為農機加油，然而消費了逾2萬元人民幣（約3161美元）後，才發現加油站 是叫「中圍石油」，令他相當傻眼，而他的一台小機器還因此加油加壞了。

香港 01報導，司機杜先生在加油站附近工作，平時每天都會為大型農機加油，且一直對入的油是來自中國石油這一點深信不疑，累計已花了兩萬多元。詎料，當他難得一次開發票時，才驚覺從外觀上看與著名的中國石油幾無差異的加油站竟是「中圍石油」。

來源：YouTube

他表示，他們的農機都是進口的，價值一兩百萬元，「我們也挺生氣的事，但是沒有辦法，事情已經發生了，油也加了」。他又透露，還有一台小機器還加油加壞了。

其實，今次已非首次「中國」變「中圍」而引起非議的案例，據中國質量新聞網今年10月報導，廣西市場監管局對外公布了4件民生領域案件查辦「鐵拳」行動大案要案，當中廣西南寧中圍石油化工有限公司那馬加油站侵犯他人註冊商標專用權，被罰60萬元人民幣（約9.4萬美元）。據報導，該加油站使用的標識與中國石化註冊商標「中國石化」近似，易造成消費者混淆，讓消費者產生誤認誤購。該加油站還在今年1月因偷漏稅被稅務部門罰款30867.46元人民幣（約4879.6美元）。