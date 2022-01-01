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中國「人造太陽」再破運行界紀錄 首達4位數--1056秒

中國新聞組／北京1日電
有「人造太陽」之稱的EAST全超導托卡馬克裝置（東方超環）於12月30日晚間再次創造新的世界紀錄。（中新社）
有「人造太陽」之稱的EAST全超導托卡馬克裝置（東方超環）於12月30日晚間再次創造新的世界紀錄。（中新社）

中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所內，素有「人造太陽」之稱的EAST全超導托卡馬克裝置，於去年12月30日晚間，實現了1056秒的長脈衝高參數等離子體運行，這是目前世界上托卡馬克裝置實現的最長時間高溫等離子體運行，再次創造人造太陽核聚變科技實驗的世界紀錄。

中新社報導，「1056秒，僅僅是一個數字，是我們EAST全超導托卡馬克裝置2021年度一個重要的科學目標。」實驗運行總負責人龔先祖表示，EAST全超導托卡馬克裝置（簡稱EAST裝置，東方超環）取得的系列創新成果，為中國自主建造聚變工程實驗堆提供了重要的實驗基礎。

另據新華報導， EAST是中國國家發改委批准立項的國家級重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制，用來探索核聚變能源應用。這項被稱為取之不竭、排放無污染的未來「終極能源」，其兩大技術難點是實現上億攝氏度點火和穩定長時間約束控制。這次的實驗打破了EAST自己在2012年6月27日創造的411秒最長放電記錄，執行時間首次突破了4位數。

報導說，中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤說，千秒量級等離子體運行再次挑戰了世界托卡馬克紀錄，全面驗證了未來聚變發電的等離子體控制技術，推動其從基礎研究向工程應用邁進了一大步。

來源：YouTube

位於中科院合肥物質科學研究院等離子體所的EAST裝置，是中國國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽核聚變反應機制，是目前探索「終極能源」的利器；近年來，中科院合肥研究院等離子體所在磁約束核聚變研究上取得了突飛猛進的發展，物理實驗成果和工程技術能力引領國際前沿。

據報導，EAST裝置運行15年來，先後實現了1兆安、1.6億度、1056秒的等離子體運行，通過開放共享的建制化管理模式，全面實現了EAST設計參數指標，在穩態等離子體運行的工程和物理上繼續保持國際引領。

據科研人員表示，本輪實驗至少持續到2022年6月，EAST科研團隊將在未來聚變堆類似條件下，向更高參數穩態高約束等離子體運行等科學目標發起衝擊。

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