西安疫情緊 京滬多地停辦跨年 取消倒數計時、寺廟撞鐘

廣州天德廣場12月31日晚上燈火璀璨，不少市民來此迎接2022年的到來，圖為廣州天德廣場廣州塔。（新華社）

西安疫情 未緩，北京 、上海等多地為防疫 情擴散紛紛取消跨年娛樂慶祝活動。有些省份更呼籲民眾在傳統的春運期間，盡量減少旅行，並提倡「就地過年」。

中國國務院聯防聯控機制日前在北京召開記者會，介紹元旦春節期間疫情防控狀況。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，兩節期間人員流動增加，疊加冬春季呼吸道傳染病高發，「疫情傳播風險始終存在」。

中國2022年春運將從1月17日起，至2月25日，前後共40天。交通運輸部應急辦副主任卓立在記者會上表示，2021年全國春運客運量約為8.7億人次，而即將開始的2022年春運的客運量可能會大幅增長，「甚至將超過2020年的14.8億人次」。

「隨著元旦和春節的到來，從國外返回中國的人數將會增加，而中國國內的旅行人數也上升，」國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在記者會上表示。「加上奧密克戎（Omicron）等變異毒株的出現，這些因素疊加將增大疫情擴散的風險。」

美國之音報導，在疫情擴散的強大壓力下，中國多個城市相繼宣布取消或停辦大型跨年慶祝活動。北京等地的警方早在節前就開始「勸導」各大娛樂場所以及餐飲、百貨和酒吧等場所，不要在送舊迎新之時舉辦「容易聚集人潮」的活動。

根據路透報導，北京大型遊樂場「歡樂谷」日前宣布，取消原定12月31日晚上舉辦的「跨年迎新」主題活動，但是當天營業時間仍延長到晚間10時。

在上海，當地頗受歡迎的「大世界」大型室內遊樂場此前也已宣布，跨年夜停辦以往的新年倒數計時、舞台表演以及人工降雪等特別慶祝活動。

在廣州，包括廣州塔、花城廣場等往年經常舉辦跨年慶祝活動的大型公共場所，也都接獲警方的通知，跨年夜不再舉辦任何形式的大型群聚性慶祝活動。

在南京，最繁華的新街口商業圈在跨年夜及元旦期間也因為防疫需要，停辦戶外燈光秀和戶外跨年倒數計時等活動。南京棲霞寺和雞鳴寺以及鎮江的金山寺等地也宣布取消傳統的跨年撞鐘、迎新祈福等民俗活動。

在武漢，漢口江灘、江漢關、光谷步行街等地跨年夜也停辦大型慶祝活動，當局並勸導民眾盡量不要前往這些地區。

即將與北京共同舉辦冬奧會的河北省政府發出通知，呼籲居民在兩節期間盡量不要外出旅行。山西省也勸說省內居民兩節期間不要出省旅遊，而寧夏也鼓勵當地居民若非必要盡量不要外出。