西安封城 確診人數仍破1400 拚日篩1輪

西安爆發這波疫情後，一些外賣員響應當地政府號召，參與生活物資配送和核酸檢測信息登記等志願服務工作。（新華社）

擁有1300萬人口的西安疫情 持續嚴峻，昨天再增加174例，累計至2021年底已達1451例，除封城 外，傳出多起確診病例的西安航空學院也全面封校並轉運學生。面對仍無法緩解的疫情，陝西省委書記說，西安市各級要進一步增強緊迫感，力保24小時內完成一輪核酸篩查，精準有效管控。中國財政部也緊急下撥人民幣5億元（約7866萬美元）支持陝西疫情防控工作。

陝西日報報導，陝西省委書記劉國中昨天表示，西安市疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，正處於極其重要的時期，各級要進一步增強緊迫感，也要採取更緊、更嚴、更精準的措施，應隔盡隔、應封盡封、應控盡控，堅決遏制疫情擴散蔓延。

劉國中表示，西安是這次疫情防控阻擊戰的決戰之地，只有集中力量把西安疫情防控住，最大限度減少流動嚴防疫情擴散和外溢，從根本上扭轉被動局面。

對於有西安市民在網上表示，線上買菜無人配送，菜價飛漲的問題。中國商務部 發言人高峰則稱，目前西安市生活必需品市場供應總量充足。商務部將根據疫情形勢和市場供應變化，會同有關地方，隨時採取進一步措施，確保居民生活必需品供應穩定、價格平穩。

另據澎湃新聞報導，西安去年12年29日發布的155例新增本土確診病例中，有18例病例來自西安航空學院沛惠校區，6例來自西安航空學院閻良校區。西安航空學院已將相關學生轉運，實施單人單間隔離，並於12月30日起採取全校全面封閉管理的管控措施。

有民眾質疑，中國新冠疫苗完成全程接種的比例超過九成，但一架入境航班就將中國嚴密的疫情防線擊潰，西安僅三周累計的本土確診病例就達到千餘例，整座城市停擺，西安官方和民間卻迄今還弄不明白這次疫情是如何爆發的。