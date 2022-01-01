西安高風險區 孕婦胎兒臍帶繞頸 醫院拒收

方小熙12月7日的產檢報告，提示前置胎盤和臍帶繞頸的風險。（取材自鳳凰周刊）

西安因疫情封城 已經超過一個星期，當地1000多萬個家庭繼續被禁止外出。一位預產期為1月1日的高危產婦數周前超聲波顯示其胎兒被臍帶纏繞頸部，但臨盆在即，當地醫院卻以該孕婦「位於高風險地區」拒絕接收。

西安孕婦徐燕預產期為2022年1月1日，但因在城內「中風 險地區」居住，醫院拒絕接收。她通過微信向社區求助，但無人協助。據鳳凰周刊報導，徐燕家住西安市高新區科技二路丁家橋社區，不僅小區裡出現確診病例被管控，所在街道也被列為中風險地區。因此，她被醫院告知不接診中高風險地區的孕婦，並建議她去定點醫院處理。

更嚴重的是，西安市人民醫院12月7日對徐燕的超聲波檢查顯示胎盤前置，胎兒臍帶繞頸一周，而預產期就在1月1日。報導稱，12月27日，徐燕致電醫院，院方以「不接收中高風險地區的孕婦」為由，拒絕收留她。因為疫情發生後，在有病例被管控小區的孕婦只能去指定醫院就診。但是徐燕呼叫120急救車，電話始終無人應答。

自由亞洲電台報導，西安居民汪霞昨天表示，孕婦需要救助，卻無人理會：「這不應該啊！人家是兩條生命，就是暫時有疫情你（政府）也要區分是什麼情況。她（徐燕）又不是核酸檢測陽性，為啥不接人家去醫院生孩子？矯枉過正，我們國家就是這樣，做事不是極左就是極右。大家都去網上呼籲吧。」

據報，疫情前，徐燕一直在西安高新醫院做檢查，就連住院證都已開好，但現在醫院接收不了。徐燕根據官方發布的應急助產機構名單挨個打電話問，但要麼不通，要麼無人接聽。此前，徐燕聯繫了小區，後者聯繫防疫工作人員配車送醫院。但被告知，該院已經被取消定點醫院，因而沒法接收中高風險區的孕婦。另一家醫院則是沒有床位。社區人員稱，只能等臨盆時，打120或聯繫社區。

染疫死者家屬張海表示，去年是武漢，今年是西安，一幕幕的悲劇又在上演：「他們為了達到管控的目的，出台的很多土政策都是沒有人性的。包括這位孕婦，沒人協助她，無視她的生命和胎兒。我希望西安封城期間，特別對孕婦能真正的提供人性化幫助。」

另一位孕婦劉若云說，她家附近的西安國際醫學中心醫院同樣不接收「中風險地區」的產婦。12月24日凌晨，劉若云突然肚子痛，打了許多次120才終於打通，卻沒醫院肯收。 28日下午，劉若云又找到村里的工作人員，才終於被安排到長安區的定點醫院接收。