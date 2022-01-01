我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

中紀委狠批 山姆會員店扛不住？ 重上架新疆產品

中國新聞組／廣州1日電
美國零售巨頭沃爾瑪旗下的山姆會員店自1996年以來在中國建立了22家商店。圖為2003年位於北京的一家山姆會員店開張時的表演照。(Getty Images)
美國零售巨頭沃爾瑪旗下的山姆會員店自1996年以來在中國建立了22家商店。圖為2003年位於北京的一家山姆會員店開張時的表演照。(Getty Images)

沃爾瑪旗下的倉儲式商店山姆會員店日前被曝針對性下架新疆產品，引發多地退卡潮。在中紀委12月31日批對方「惡意下架」新疆產品，要求「在原則問題上」不能「含糊其辭、蒙混過關」之後，山姆會員店疑似扛不住了，官方旗艦店客服表示「會重新上架」，31日晚間，山姆會員店已重新上線新疆相關產品。

來源：YouTube

21世紀經濟報導指出，上周，山姆超市和新疆一起成為關鍵詞衝上微博熱搜。起因在於消費者發現打開山姆會員 APP 搜索輸入新疆兩字，此前一直都有的新疆哈密瓜、和田紅棗等多個關鍵詞，卻只得到了「 抱歉，沒有找到相關商品」的結果。在京東山姆會員官方旗艦店，同樣也找不到任何相關的新疆商品。

除山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪也下架新疆商品，線上商城也無法搜索到任何相關產品，官方客服給的回應是「 因為門店沒有足夠的庫存」。

1996年中國第一家山姆店在深圳開業；最近幾年，沃爾瑪在中國市場閉店的消息不斷，其經營重心也逐漸轉向主打倉儲式業態的山姆會員店。

憑藉精簡的SKU、商品批量化等特色，山姆會員店正在給中國消費者帶來完全不同的體驗，因很多物美價廉的商品不斷 「出圈」。甚至山姆會員店一度成為很多網友慕名前來打卡的「網紅聖地」，由此也被外界認為是沃爾瑪的未來。

此前據披露，山姆將會嘗試在一、二線城市的中心區域新建或將部分具備條件的沃爾瑪大賣場改造成山姆會員店，同時山姆也會以每年新開4-5家的速度進行擴張，預計2022年底將會有40-45家開業門店。

新疆 沃爾瑪 微博

上一則

北京發布冬奧領獎服…中國紅掛帥 大量科技元素

下一則

港府農曆年前 將要求進餐廳、戲院民眾至少打1針疫苗

延伸閱讀

網購店取市場 沃爾瑪占25%

網購店取市場 沃爾瑪占25%
山姆下架新疆產品爆退卡潮？店內仍大排長龍

山姆下架新疆產品爆退卡潮？店內仍大排長龍
沃爾瑪下架新疆商品 引發中國多地民眾退卡抵制

沃爾瑪下架新疆商品 引發中國多地民眾退卡抵制
新疆書記馬興瑞喊「依法治疆」 未提「反恐」仍惹聯想

新疆書記馬興瑞喊「依法治疆」 未提「反恐」仍惹聯想

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博