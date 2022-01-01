中紀委狠批 山姆會員店扛不住？ 重上架新疆產品

美國零售巨頭沃爾瑪旗下的山姆會員店自1996年以來在中國建立了22家商店。圖為2003年位於北京的一家山姆會員店開張時的表演照。(Getty Images)

沃爾瑪 旗下的倉儲式商店山姆會員店日前被曝針對性下架新疆 產品，引發多地退卡潮。在中紀委12月31日批對方「惡意下架」新疆產品，要求「在原則問題上」不能「含糊其辭、蒙混過關」之後，山姆會員店疑似扛不住了，官方旗艦店客服表示「會重新上架」，31日晚間，山姆會員店已重新上線新疆相關產品。

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21世紀經濟報導指出，上周，山姆超市和新疆一起成為關鍵詞衝上微博 熱搜。起因在於消費者發現打開山姆會員 APP 搜索輸入新疆兩字，此前一直都有的新疆哈密瓜、和田紅棗等多個關鍵詞，卻只得到了「 抱歉，沒有找到相關商品」的結果。在京東山姆會員官方旗艦店，同樣也找不到任何相關的新疆商品。

除山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪也下架新疆商品，線上商城也無法搜索到任何相關產品，官方客服給的回應是「 因為門店沒有足夠的庫存」。

1996年中國第一家山姆店在深圳開業；最近幾年，沃爾瑪在中國市場閉店的消息不斷，其經營重心也逐漸轉向主打倉儲式業態的山姆會員店。

憑藉精簡的SKU、商品批量化等特色，山姆會員店正在給中國消費者帶來完全不同的體驗，因很多物美價廉的商品不斷 「出圈」。甚至山姆會員店一度成為很多網友慕名前來打卡的「網紅聖地」，由此也被外界認為是沃爾瑪的未來。

此前據披露，山姆將會嘗試在一、二線城市的中心區域新建或將部分具備條件的沃爾瑪大賣場改造成山姆會員店，同時山姆也會以每年新開4-5家的速度進行擴張，預計2022年底將會有40-45家開業門店。