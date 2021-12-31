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習近平新年賀詞 兩岸關係只說一句話

中央社／台北31日電
中國國家主席習近平31日晚間發表新年賀詞。（中央社檔案照片）
中國國家主席習近平31日晚間發表新年賀詞。（中央社檔案照片）

中國國家主席習近平31日晚發表新年賀詞，形容2021年「意義非凡」，中國正昂首闊步在實現中華民族偉大復興的道路上。在兩岸關係，他只說一句話：「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。」

據新華社報導，習近平說，回首這一年，「意義非凡」。中國親歷了黨和國家歷史上具有里程碑意義的大事。「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程，正昂首闊步行進在實現中華民族偉大復興的道路上。

習近平沒有提到台灣、美國。他說，「祖國」一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，「一國兩制」才能行穩致遠。「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。

習近平提到，今年7月1日慶祝中國共產黨成立100週年。「站在天安門城樓上感慨系之，歷史征程風雲激蕩，中國共產黨人帶領億萬人民經千難而百折不撓、歷萬險而矢志不渝，成就了百年大黨的恢宏氣象。不忘初心，方得始終。我們唯有踔厲奮發、篤行不怠，方能不負歷史、不負時代、不負人民。」

他還提到，中共19屆六中全會通過了黨的第三個歷史決議。百年成就使人振奮，百年經驗給人啟迪。「中華民族偉大復興絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，也絕不是一馬平川、朝夕之間就能到達的。」

習近平說，要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心，「致廣大而盡精微」。

習近平還向14億人民稱「大國之大，也有大國之重。千頭萬緒的事，說到底是千家萬戶的事。」他調研了一些地方，看了聽了不少情況，很有啟發和收穫。每到群眾家中，常會問一問，還有什麼困難，「父老鄉親的話我都記在心裡」。

習近平還說，「民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之」。他也是從農村出來的，對貧困有著切身感受。經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。

他說，全面小康、擺脫貧困是黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。讓大家過上更好生活，「我們不能滿足於眼前的成績，還有很長的路要走」。

疫情方面，習近平形容「全國上下防控疫情堅決有力」；他同外國領導人及國際組織負責人電話溝通、視訊連線時，他們多次讚揚中國抗疫和為全球疫情防控所作的貢獻。截至目前，中國累計向120多個國家和國際組織提供20億劑COVID-19疫苗。

習近平並預告，再過一個多月，北京冬奧會、冬殘奧會就要開幕了。讓更多人參與到冰雪運動中來，這也是奧林匹克運動的題中之義。中國將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會。「世界期待中國，中國做好了準備。」

習近平 疫情 共產黨

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