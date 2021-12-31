四川一公司元旦春節放假47天 老闆：不會倒閉薪水照發

元旦春節放假47天的智合名德企管公司外觀。取材自紅星新聞

就在中國科技公司紛紛傳出裁員 新聞之際，「四川一公司元旦春節放假47天」的消息引發中國網友熱烈討論，相關話題在微博 更是獲得700多萬的閱讀，不少中國網友擔心「這家公司會不會快倒閉了？」「員工工資還會不會發？」，而老闆李先生則豪氣回應：「不會倒閉，該提成提成，薪水照發。」

成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，實際走訪位在成都市青羊區這家四川智合名德企業管理有限公司，於今年8月註冊成立，規模並不算大，算上負責人李先生共有13人。

李先生表示，網路流傳放假通知，時間從2021年12月31日開始，放到2022年2月15日，一共47天，的確是公司所發。

李先生指出，這樣放假有多方面的考慮，首先是冬天到了，大家睡眠本來就有些不太夠，想讓員工們好好休息一下；其次是有些員工近段時間挺忙，有兩個員工要結婚，一個員工買的房子剛剛交房。

第三是春節也快到了，春運期間車票不太好買，不如讓他們早點買票回家；第四是有旅遊計畫的員工可以趁這個時間自由安排，如果只放3天元旦也不好安排。

最後是因為公司年度任務現在已經達到了預期，而且現有的單子已經足夠做到年後，就不讓員工這麼辛苦了。

李先生補充，考慮到2022年春節比較早，1月一過就是春節，行業本身一般就是提前15天放假，再加上元旦的3天，1月工作時間本身就沒剩下多少，「單子已經夠了，不如讓員工玩得踏實一點。」

一名公司員工表示，對公司的放假安排「很激動」，「像上學的時候放寒假一樣」，但由於此事在微博上引起熱議，差點假期沒了，「大家都在說這家公司是不是要倒了，讓老闆重新考慮要不要讓大家繼續上班。」

對於中國網友所關心的公司是否快倒閉問題，李先生強調，公司並不會倒閉，甚至明年還有增產的計畫。

而薪水的安排上，李先生表示會給大家全勤，然後基本工資 發放一部分，而在這期間的所有業績提成該發都會發。

李先生坦言，近些年行情不是太好，也沒必要非要達到什麼程度，只要達到一定的銷量，達到一定的預期過後，也不用非要讓大家都來上班，「他們回去玩得暢快一點，後面的善後工作有我就夠了。我們的放假只是針對員工，我還是會留在辦公室。」