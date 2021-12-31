5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

還記得十年前，那個在攝氏零下13度的雪地裡裸跑的3歲小男孩嗎？被網民稱為「裸跑弟」的南京孩子何宜德目前已長成1.80米、重156斤的小大人。令人驚奇的是，13歲的何宜德已收到菲律賓聖保羅大學博士錄取通知書，或成年齡最小的在讀博士生。

來源：YouTube

3歲雪地裸跑、4歲公海自駕帆船、5歲開飛機、6歲出自傳、7歲起3次徒步穿越羅布泊、8歲參加南大自考、9歲起三奪機器人錦標賽賽世界冠軍、10歲用一年時間通過20門考試，破中國自考成人紀錄，11歲南京大學自考專科畢業，12歲南大自考本科畢業、13歲修完西班牙武康大學MBA工商管理碩士12門課程，完成了3萬多字論文及答辯…裸跑弟這些年，一直活在「熱門」裡。

據「鷹爸」何烈勝介紹，2008年出生的何宜德因為早產多病，瀕臨腦癱，物理老師出身的他通過長期的體能訓練，讓兒子恢復了健康，還摸索出一套「鷹式教育」理念，讓兒子創下了一系列紀錄。

何宜德就讀的博士專業位於菲律賓聖保羅大學。（取材自紫牛新聞）

揚子晚報報導，何烈勝表示，菲律賓因為疫情 封國，暫時只能在國內上網課，等疫情好轉後就前往當地學習。

裸跑弟這些年，只有少量時間在校園裡度過，更多在家或機構裡自學。

何宜德表示，畢業後還想繼續讀博士後，感興趣的方向是短視頻的人工智能 。畢業後大概會選擇從商，從事新媒體營銷等領域的工作。

何宜德說，一個人獨處需要很強的自制力，必須要有明確的目標和強烈的使命感。他並不覺得與電腦相處有多孤獨，父母就是他的朋友。

何烈勝坦言，缺少集體學習生活體驗感的何宜德，思想相對單純，回答問題不會拐彎抹角，這也讓他看到「人機對話」教學和遠程教學 的局限和差距。

何宜德表示，到陌生的國家學習和生活是個挑戰，要闖語言關、生活關和心理關、學業關，但自己有些期待。 「我早已學會做麵條、炒菜、洗衣服，相信不難適應。」