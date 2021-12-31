我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

中國新聞組／上海31日電
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

還記得十年前，那個在攝氏零下13度的雪地裡裸跑的3歲小男孩嗎？被網民稱為「裸跑弟」的南京孩子何宜德目前已長成1.80米、重156斤的小大人。令人驚奇的是，13歲的何宜德已收到菲律賓聖保羅大學博士錄取通知書，或成年齡最小的在讀博士生。

來源：YouTube

3歲雪地裸跑、4歲公海自駕帆船、5歲開飛機、6歲出自傳、7歲起3次徒步穿越羅布泊、8歲參加南大自考、9歲起三奪機器人錦標賽賽世界冠軍、10歲用一年時間通過20門考試，破中國自考成人紀錄，11歲南京大學自考專科畢業，12歲南大自考本科畢業、13歲修完西班牙武康大學MBA工商管理碩士12門課程，完成了3萬多字論文及答辯…裸跑弟這些年，一直活在「熱門」裡。

據「鷹爸」何烈勝介紹，2008年出生的何宜德因為早產多病，瀕臨腦癱，物理老師出身的他通過長期的體能訓練，讓兒子恢復了健康，還摸索出一套「鷹式教育」理念，讓兒子創下了一系列紀錄。

何宜德就讀的博士專業位於菲律賓聖保羅大學。（取材自紫牛新聞）
何宜德就讀的博士專業位於菲律賓聖保羅大學。（取材自紫牛新聞）

揚子晚報報導，何烈勝表示，菲律賓因為疫情封國，暫時只能在國內上網課，等疫情好轉後就前往當地學習。

裸跑弟這些年，只有少量時間在校園裡度過，更多在家或機構裡自學。

何宜德表示，畢業後還想繼續讀博士後，感興趣的方向是短視頻的人工智能。畢業後大概會選擇從商，從事新媒體營銷等領域的工作。

何宜德說，一個人獨處需要很強的自制力，必須要有明確的目標和強烈的使命感。他並不覺得與電腦相處有多孤獨，父母就是他的朋友。

何烈勝坦言，缺少集體學習生活體驗感的何宜德，思想相對單純，回答問題不會拐彎抹角，這也讓他看到「人機對話」教學和遠程教學的局限和差距。

何宜德表示，到陌生的國家學習和生活是個挑戰，要闖語言關、生活關和心理關、學業關，但自己有些期待。 「我早已學會做麵條、炒菜、洗衣服，相信不難適應。」

「鷹爸」何烈勝與何宜德。（取材自紫牛新聞）
「鷹爸」何烈勝與何宜德。（取材自紫牛新聞）

疫情 人工智能 遠程教學

上一則

四川一公司元旦春節放假47天 老闆：不會倒閉薪水照發

延伸閱讀

加州解旱露曙光 塞拉山唐納山口降雪破紀錄

加州解旱露曙光 塞拉山唐納山口降雪破紀錄
「不屈服中國的領袖」 路透專題介紹蔡英文

「不屈服中國的領袖」 路透專題介紹蔡英文
南加大熊湖38吋雪迎白色聖誕 滑雪旺季適合全家出遊

南加大熊湖38吋雪迎白色聖誕 滑雪旺季適合全家出遊
百合旅館（四）

百合旅館（四）

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉