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元旦到春節 成都1公司放假47天 網憂是否快倒閉了？

中國新聞組／北京31日電
四川智合名德企業管理有限公司元旦春節放假47天引發熱議。（取材自紅星新聞）
四川智合名德企業管理有限公司元旦春節放假47天引發熱議。（取材自紅星新聞）

成都一家公司傳出元旦春節放假47天，老闆表示，任務已達預期，不會倒閉，工資照發。

紅星新聞報導，「四川一公司元旦春節放假47天」的消息近日引發熱議，相關話題更是獲得700餘萬的閱讀。

一份網傳放假通知顯示，該公司放假時間將從2021年12月31日開始，放到2022年2月15日，一共放假47天。

不少網友調侃「哪家公司，還招人嗎」，也有網友提出「擔心」：「這家公司會不會快倒閉了？」「員工工資還會不會發？」

據了解，這家公司名叫四川智合名德企業管理有限公司，2021年8月註冊成立，位於成都市青羊區西環廣場3棟的一個寫字樓內。公司規模並不算大，算上負責人李先生共有13人。

李先生說，考慮到2022年春節比較早，1月一過就是春節，行業本身一般就是提前15天放假，再加上元旦的3天，1月份工作時間本身就沒剩下多少，「單子已經夠了，不如讓他們（員工）玩得踏實一點。」

一名公司員工表示，對公司的放假安排很激動，「像上學的時候放寒假一樣」，但由於此事在微博上引起熱議，「差點假期沒了，大家都在說這家公司是不是要做不起走了，老闆考慮要不要繼續上班。」

對於網友所關心的公司是否快倒閉，李先生說，公司並不會倒閉，甚至明年還有增產的計畫。而工資的安排上，李先生表示會給大家全勤，然後基本工資發放一部分，而在這期間的所有業績提成該發都會發。

李先生表示：「確實受疫情影響，近些年行情不是太好，也沒必要非要達到什麼程度。只要達到一定的銷量，達到一定的預期過後，也不用非要讓大家都來上班，他們回去玩得暢快一點，後面的善後工作有我就夠了。我們的放假只是針對員工，我還是會留在辦公室。」

疫情 基本工資 微博

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