2021離世名人／揮別國士袁隆平 不捨大師李澤厚

袁隆平被譽為「雜交水稻之父」。 （新華社）

2021年，中國送走了多位大師，包括被稱為「袁爺爺」的袁隆平 、「精神導師」李澤厚、「翻譯泰斗」許淵沖和至少四位藝壇名人…在迎接2022年的期許裡，且讓我們追憶並緬懷他們的成就與傳奇。

袁隆平：國士無雙 雜交水稻之父

袁隆平是江西德安人，中國工程院院士和美國科學院外籍院士，被譽為「雜交水稻之父」。袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優二號」，並自1976年起在中國大面積推廣應用。畢生研究和培育水稻雜交，解決了中國14億人的「吃飯」問題。他也是世界上第一個成功利用水稻雜種優勢的科學家。2021年3月，袁隆平在三亞雜交稻研究基地跌倒。4月7日，轉院至湖南長沙治療。5月22日因多器官功能衰竭逝世於長沙中南大學湘雅醫院，享年91歲。袁隆平生前雖然希望喪禮從簡，但大批民眾自發性冒雨送別靈車，聯合國也發微博以「國士無雙」讚揚袁隆平傑出糧食貢獻。

李澤厚被青年人尊為「精神導師」。（取材自澎湃新聞）

李澤厚：哲學大師 青年精神導師

李澤厚是中國哲學家，湖南寧鄉人，1954年畢業於北京 大學哲學系。李澤厚是中國社會科學院哲學研究所研究員、巴黎國際哲學院院士、美國科羅拉多學院榮譽人文學博士，德國圖賓根大學、美國密西根大學、威斯康辛大學等多所大學客座教授。在上世紀80年代的「美學熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，著有《美的歷程》等書，在知識界極具影響力。因在1989年「六四事件」中批評中國政府的處理方式導致作品被禁，1992年初獲准移居美國。李澤厚逝世於科羅拉多州，享年91歲。

解直錕是「中植集團」創辦人。（取材自鳳凰網）

解直錕：資本巨頭 中植系掌門人

61歲的解直錕於12月18日突發心臟病去世。他是「中植集團」創辦人、首席執行官，他於1995年一手創立的「中植系」是中國最大的金融財團之一，擁有30多家全資、控股子公司，員工近萬名，資產規模達上萬億，解直錕個人也曾以260億身家位居據胡潤百富榜241名。解直錕處事低調，這也使得他從印刷工人到成為億萬富豪的發跡過程，以及娶中國著名女歌手毛阿敏為妻的婚姻生活更添神祕。

姜春雲因支持鎮壓「六四」而受到中共前領導人鄧小平的賞識。（取材自長安街知事）

姜春雲：支持鎮壓 「六四」受鄧賞識

姜春雲中國國務院前副總理，山東萊西人，曾被下放農村和「五七」幹校勞動；1987年起出任山東省委副書記、山東省長、第九屆全國人大常委會副委員長職等職，於1995年3月至1998年3月擔任國務院副總理，因支持鎮壓「六四」而受到中共前領導人鄧小平的賞識。因病於北京逝世，享年92歲。新華社稱其為「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」、「中國經濟建設戰線和社會主義法制建設的傑出領導人」。

許淵沖被譽為「詩譯英法唯一人」。（取材自界面新聞）

許淵沖：翻譯大師 詩譯英法唯一人

著名翻譯家許淵沖從事文學翻譯長達80餘年，在中國古詩英譯方面的成就尤為突出，並形成韻體譯詩的方法與理論，被譽為「詩譯英法唯一人」，也是亞洲首位獲得國際翻譯界最高獎項之一「北極光」傑出文學翻譯獎的翻譯家，出版譯著120餘本，包括「詩經」、「李白詩選」、「紅與黑」、「追憶似水年華」等中外名著。他立志在100歲前譯完莎翁全集，100歲的他過世前一晚還在北京家中工作。

王文娟是越劇「王派」花旦創始人。（取材自東方網）

王文娟：越劇名伶 王派花旦創始人

王文娟原名王彩娟，越劇演員，擅長旦角，國家一級演員，也是國家級非物質文化遺產項目「越劇」代表性傳承人 。1938年，王文娟拜越劇小生竺素娥為師，正式開始舞台生涯，先習小生，後改習花旦。王文娟是越劇「王派」花旦創始人，她創立的唱腔樸實平易卻豐富多變，表演細膩傳神，具舞台張力，2019年獲「中國文聯終身成就戲劇家」稱號。王文娟8月6日辭世，享年95歲。

周潔有最美楊貴妃之稱。（視頻截圖）

周潔：舞蹈名家 最美楊貴妃

周潔是中國知名舞蹈家，上海歌劇舞劇院國家一級舞蹈演員，中國舞蹈家協會理事表演藝術委員會委員，是當代舞蹈代表，在上個世紀的80年代，周潔與楊麗萍並稱為「南北兩大舞蹈精靈」。最著名的作品是1992年演出電影 「楊貴妃」，她在片中雍容華貴的扮相加上「霓裳羽衣舞」，讓觀眾印象深刻，因而有「最美楊貴妃」的美譽，該片在隔年獲得第16屆大眾電影百花獎最佳故事片。據傳旅美的周潔在過世前因思念故鄉，9月26日拖著重病之身包機回到中國盼葉落歸根，10月1日病逝，享年60歲。

涂們2017年以「老獸」抱走金馬影帝獎座。(圖：金馬執委會提供)

涂們：金馬影帝 王爺專業戶

涂們出生於內蒙古呼倫貝爾市，中國大陸知名演員，因食道癌病逝。涂們憑電影「成吉思汗」進入演藝圈，被稱為「草原王爺專業戶」，代表作還包括電影「悲情布魯克」、「告別」、「老獸」等，2017年以「老獸」獲得第54屆金馬獎最佳男主角獎；翌年他再赴台灣擔任頒獎人時，「特別榮幸來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親」一席話曾引發爭議。該屆金馬獎典禮後，多位中國大陸影人缺席會後活動，而大陸也自此抵制金馬獎至今。涂們12月12日病逝，享年61歲。

于月仙因車禍過世。(取材自百度百科)

于月仙：鄉村愛情劇 演活謝大腳

于月仙是內蒙古人，天津人民藝術劇院著名演員，因在熱播劇「鄉村愛情」系列電視劇中扮演「謝大腳」成名，該劇一演就是15年，陪伴許多觀眾成長，她在劇中的親切形象深植人心。之前也曾在戲劇競賽節目「演員的誕生」中有精彩表現，大小角色都難不倒她。于月仙於內蒙古旅遊時，疑因意外撞上駱駝而發生車禍致傷重不治，享年50歲，令許多觀眾驚愕之餘更留下無限哀傷。