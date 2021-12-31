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民怨「蛋盡糧絕」 西安「第二個武漢」? 咸陽也禁足

中國新聞組／北京31日電
西安執行「限出令」，小區外放滿物資袋。（路透）
西安執行「限出令」，小區外放滿物資袋。（路透）

陝西西安本土新冠疫情嚴峻複雜，確診病例已突破千例大關，累計達1278例。西安封城至今，不少居民仍抱怨買菜難，家裡已「蛋盡糧絕」、「快要餓死」。隨著國務院昨天再將防控升級，咸陽也全面禁足，疫情似乎看不到盡頭的恐慌氣氛持續蔓延，有居民形容現在的西安像是「第二個武漢」。

來源：YouTube

西安日前爆發繼武漢之後最大規模的本土新冠疫情，自2021年12月25日至30日，西安單日新增本土確診病例已連續六天過百，分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例。西安市本輪疫情並外溢到同省延安市、咸陽市和渭南市等地。專家對疫情拐點分析不一，讓不少西安居民越感焦慮與恐慌。

由於北京冬奧會在即，為加強疫情「清零」力道，國務院昨天再將西安防控升級，下令除運送應急物資等，其他車輛不允許進出西安，最大程度減少人員流動，嚴防疫情通過交通運輸傳播擴散；並要求盡快設置應急物資中轉調運站，完善城市配送服務，強化24小時值班值守。

美國之音報導，自12月23日起飽受封城之苦的西安民眾，近來仍頻頻抱怨「蛋盡糧絕」。微博上不斷出現一些食物吃完面臨斷炊，而又無法出門採購的西安居民的抱怨聲音，求救「我快要餓死啦」、「沒有吃的了，可我的小區又不讓我出門」、「官方一直說供應，但我就是沒收到物資，連方便麵都快吃完了，快救救我！」

為了平息全城封禁導致的民怨，西安市各區政府組織多家大型超市和農貿市場通過志願者配送分裝好的免費蔬菜及食品到居民家中。但有居民說，即使收到蔬菜，即使商務部等單位一再保證西安市生活必需品供應總量充足，他們仍不知下一袋會何時送上門，「餓怕了」的恐懼揮之不去，「感覺西安很像第二個武漢」。

繼西安後，咸陽也跟進全面禁足。咸陽市公安局29日發布通告，要求全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集，並保持24小時通訊暢通，積極配合應急管控等措施，若不配合不出戶、不聚集，最高處以行政拘留10天及罰款500元人民幣(約78.8美元)。咸陽市30日新增2例本土確診病例。

澎湃新聞報導，北京佑安醫院感染科主任醫師李侗指出，「隱匿病例」是未來防控的難點，他估計在春節放假前，疫情大體能得到控制。但中國工程院院士張伯禮日前表示，西安還沒有到達疫情拐點，仍需嚴防死守。

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