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靠TikTok紅到海外…農村小伙鄉間路繪3D畫 3億網友圍觀

中國新聞組／北京30日電
張世先的3D畫在TikTok收穫百萬粉絲、千萬點贊。（視頻截圖）
張世先的3D畫在TikTok收穫百萬粉絲、千萬點贊。（視頻截圖）

來自福建農村的網紅張世先，靠著一塊木炭，一支粉筆，一條鄉間小路，塗塗畫畫數小時，在地上繪出一幅幅3D畫。他把視頻傳到TikTok上，短短數月播放超過3億，一下子擁有了來自世界各地的粉絲。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，30歲的張世先出生於內蒙古烏蘭察布，現在是一名福建女婿，視頻裡的村子位於福建省南平市徐市鎮。張世先從小就喜歡畫畫，高中時學習了一年多的素描，由於家境不好也就沒有繼續。

出社會後，他當過澡堂保安、繪畫助教，趕上新農村建設的大潮，他還繪製過牆體彩繪，工資一天500元（人民幣，下同，約78美元）。去年8月，張世先發現燒火剩下的木炭和水泥地意外和諧。隨後，他在網上看到了國外的街頭3D畫，引起他的興趣。

張世先在鄉間作畫。（視頻截圖）
張世先在鄉間作畫。（視頻截圖）

張世先的3D繪畫通常是根據環境即興創作，工具很簡單，就是普通的燒烤木炭和加粗的粉筆。為了達到立體效果，「比如說畫立體的柱子，在鏡頭前面看起來可能也就一米多高，但是實際上可能會達到三米、米米。」一幅畫通常需要一個小時左右，他會自己找好角度拍攝，之後自己剪輯與上傳。

去年12月，張世先發出了第一個3D畫視頻。至今一年的時間，他在抖音上已有超過200萬粉絲，視頻播放量也已經破億，一場直播也能有十五、六萬人觀看。

今年10月，有網友把張世先的視頻上傳到TikTok。兩個月的視頻播放量就已超過3億，單支視頻最高播放量超過8000萬，甚至火到了海外。

張世先的3D畫在TikTok收穫百萬粉絲、千萬點贊。（取材自中國新聞周刊）
張世先的3D畫在TikTok收穫百萬粉絲、千萬點贊。（取材自中國新聞周刊）

張世先自己也不敢相信，許多來自日本、韓國、美國、英國、俄羅斯越南、馬來西亞的網友都誇他很厲害、有天賦。面對網友誇他「藝術家」，張世先擺擺手說：「外國人太誇張了，我也就是會一點點畫畫的普通人。」

過去有網友質疑他畫畫會影響道路出行，現在張世先會把繪畫後清洗路面的視頻也上傳，越來越多人支持這位「農村3D畫家」。走紅後，央視節目曾來找過張世先，做了一期報導，「我沒什麼文化，就只會一點點畫畫的手藝，很幸運能讓這麼多人看到，感覺我小時候畫畫的夢想又可以實現了」。

張世先在鄉間作畫。（視頻截圖）
張世先在鄉間作畫。（視頻截圖）
張世先繪製新農村牆體彩繪。（取材自中國新聞周刊）
張世先繪製新農村牆體彩繪。（取材自中國新聞周刊）

TikTok 越南 俄羅斯

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