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4歲遭拐賣 男手繪地圖尋親成功：遺憾父親已離世

中國新聞組／北京30日電
李景偉手繪家鄉地圖尋親。（取材自極目新聞）
李景偉手繪家鄉地圖尋親。（取材自極目新聞）

37歲男子李景偉，4歲被拐賣到了河南蘭考。受孫海洋尋親成功影響，他憑著記憶手繪地圖在網上尋親，近日DNA比對成功，找到了失聯30多年的家人，雖然母親和弟弟、妹妹俱在，但聽聞親生父親已離世，他很難接受。

來源：YouTube

極目新聞報導，李景偉4歲的時候，一個光頭鄰居把他從家中哄騙到後山的公路，交給幾個騎自行車的年輕人把他帶到鎮上住兩天之後，又把他交給40來歲的一男一女。他說，當時從家裡出來沒多久，他就意識到自己被騙了，但是他並沒有哭鬧。後來中年男女給他買新衣服，帶著他坐一天一夜的火車，來到河南蘭考的一戶李姓人家。

李景偉說，當時養父母家裡並不富裕，且家裡已經有三個女兒，「他們就是一直想要個兒子」。孫景偉說，因為從小就知道自己被拐，他堅信有一天終會回到親生父母身邊，他害怕忘記父母和家鄉的模樣，就每天一遍一遍地回憶並在地上畫出來。

時隔30餘年，李景偉已記不清家裡到底有什麼人。他在蘭考成了家，也有了孩子；看到孫卓一家人團聚，他也希望有一天能與親生父母重逢。由於親生父母年紀越來越大，他擔心等不到相認的那天，於是親手繪出自己的家鄉，通過網路尋親。

李景偉介紹，當年家裡是土牆草頂的房子，房子的一側有灶台。房門左邊立著一把木梯子，有一次他從梯子上摔了下來，左下巴還留有明顯的月牙狀疤痕。正堂屋裡有一個木柄的石磨，而堂屋的左邊則是臥室和倉庫。

「院子很大，因為院外有水塘，家人擔心有人掉進水里，所以在水塘邊修了一段護欄」，李景偉說，「我家在山谷裡，後山高處有公路，村莊往下一公里左右有一條寬約70米的大河。山後公路上經常有大貨車翻下來，我爸都會幫別人撿掉落的香蕉和油桶」。李景偉清楚地記得，「天冷的時候，媽媽會在爐子上給我烤橘子吃」。

近日透過DNA比對，李景偉找到失散的家人，預計在明年元旦相認。李景偉說，自己尋親多年，希望看到家裡人「一個也不少」，得知親生父親已過世的消息後，「一下子接受不了，心裡很不是滋味」。認親之後，他會給父親上墳磕頭。

李景偉4歲被拐，幾經轉手賣到河南。（取材自極目新聞）
李景偉4歲被拐，幾經轉手賣到河南。（取材自極目新聞）

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