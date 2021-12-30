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51歲「跳水皇后」高敏 擁千萬身家去種菜

中國新聞組／北京30日電
昔日的水皇后高敏如今去到了四川老家過上了農民生活，她拿著鐮刀，撥開包菜外面幾層，輕鬆將一顆包菜取了下來。（取材自微博）
昔日的水皇后高敏如今去到了四川老家過上了農民生活，她拿著鐮刀，撥開包菜外面幾層，輕鬆將一顆包菜取了下來。（取材自微博）

51歲的昔日「跳水皇后」高敏，曾擔任過2008年北京奧運的火炬手，拿下過兩面奧運金牌。如今的她早已遠離城市的喧囂，回到四川老家過上了農民生活。只見她拿起鐮刀，撥開包菜外面幾層，輕鬆將一顆包菜取了下來，十分享受田園生活。

退役近30年，對自己仍維持高要求，堅持規律的生活、良好的健身和飲食習慣，讓51歲的她仍然保持苗條，還能做很多高難度的健身動作，如引體向上。另外，她的顏值一直保持得很好，皮膚緊緻，幾乎看不出來年齡。

高敏生涯敏期間奪得70個冠軍，包括兩枚奧運冠軍，還曾連續7年沒有失敗，之後她透過各種獎勵和代言，收入估計也有上千萬美元。但從她不追求名牌，身上的羽絨服也才1000多元（人民幣，約157美元），可說是相當節儉、低調了。

高敏有過兩段婚姻，22歲後去了美國發展，結識了一位成功的美籍華人蘇東，二人在美國結婚生下一個兒子，後來因為蘇東事業心太強，一心要前往國外發展，高敏則更想要安定，最終二人不能走下去。以後高敏遇到了一位帥氣的大學教授陳志剛，而且他是自己的粉絲，最終二人走到了一起，再次生下一個兒子。

網友們紛紛表達了對高敏的喜愛，「以前那麼厲害，現在又是這麼接地氣，川妹子就是能幹」「這才是女神該有的樣子」「奧運冠軍拿鐮刀砍包菜，好親切」「喜歡她的為人處世之道，記憶深刻，跳水女神」。

2008年北京奧運，跳板女皇高敏以開幕式火炬手的身分亮相。（新華社）
2008年北京奧運，跳板女皇高敏以開幕式火炬手的身分亮相。（新華社）
高敏。（取材自百度百科）
高敏。（取材自百度百科）

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