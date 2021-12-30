5000人頂0℃排搶迪士尼限量玩偶 婦：憋到尿血

網友拍攝凌晨3時上海迪士尼外長長的排隊搶購玩偶人龍。（取材自微博）

上海29日凌晨出現0度以下的低溫 ，迪士尼 外卻湧現近5000人人龍，搶購限量達菲熊玩偶。據報導，這套玩偶售價約2000元（人民幣，下同，約314美元），但二手市場已炒到近9000元，引起粉絲及黃牛瘋狂排搶。有人因為不敢離開如廁，現場崩潰下跪大喊「我憋到尿血啊！」此事衝上微博 熱搜，引起不少網民訕笑。

婦人排到崩潰，大喊「憋到尿血」。（取材自微博）

上海迪士尼於12月27日、28日，開放之前參加線上抽籤並幸運中籤的民眾優先購買「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」，剩餘庫存則於29日在上海迪士尼的三個商店中供一般民眾購買。一共六款玩偶與六組鑰匙圈，限制每人每款限購兩件，直到庫存售完。

綜合每日經濟新聞、上觀新聞報導，雖然官方祭出限購政策，仍無法控制民眾搶購的熱潮，29日凌晨3時，上海迪士尼外已出現超過5000人不畏0度低溫排隊。不少排隊的民眾在抖音、小紅書、微博等社交平台上，發布了身穿厚重冬衣排隊人潮的照片或影片。

報導引述一名在現場排隊的民眾表示，時間接近開園，排隊人潮越多，現場傳出進入園區後還要排五到八小時才能進入商店，而且無法保證能買到自己想要的產品。購買商品人潮並影響到單純想到園區遊玩的民眾，「早上開園後，曾一度暫時停止了園外的遊客入園。不少買了票卻無法入園的民眾在現場鼓譟，要求退票」。

對此，上海迪士尼度假區29日晚發布消息稱，非常抱歉不能滿足所有遊客的需求。

粉絲們不惜連夜排隊要買的商品。（取材自環球網）

報導提到，這套商品引起搶購，除了愛好者想要收藏外，這個系列共六個玩偶加六個鑰匙圈，整體售價為2148元，在二手市場，整套已被炒到至少8500元，二手價被炒高也是原因之一。

這並非近期上海迪士尼的商品被投機客與黃牛盯上。今年9月間上海迪士尼獨家發售達菲家族的新角色「玲娜貝兒」玩偶，兩種款式價格分別為139元和219元，但隨後在二手市場上被炒至一套6000元。