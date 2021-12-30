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衛生巾當眼罩 高潔絲廣告挨轟惡俗 再爆有蟲卵

中國新聞組／北京30日電
高潔絲在短視頻平台發布的廣告視頻引發爭議，視頻中，一男子將衛生巾當作眼罩、腳墊和吸水抹布來使用。（取材自紅星新聞／視頻截圖）
高潔絲在短視頻平台發布的廣告視頻引發爭議，視頻中，一男子將衛生巾當作眼罩、腳墊和吸水抹布來使用。（取材自紅星新聞／視頻截圖）

個人護理品牌高潔絲近日在短視頻平台發布的廣告，一男子將衛生巾當作眼罩、腳墊和吸水抹布來使用，引發爭議。隨後，也有網友爆料稱高潔絲衛生巾出現蟲卵，引起大量討論。

綜合媒體報導，該高潔絲衛生巾的視頻配音稱，「將衛生巾當眼罩使用，柔軟又透氣；冬天用作腳墊，遠離汗臭；水不小心倒了，還可以用來吸水。」該男子在視頻中甚至直接拿起衛生巾擦玻璃。

該廣告視頻迅速引發網友熱議。有網友稱，「好惡俗，這廣告真無語」、「搞清楚衛生巾受眾到底是誰，廣告拍成那樣是想惡心誰呢？」還有網友喊話高潔絲：「好好把控內容吧！」

對此，高潔絲28日通過官方微博道歉，表示有關內容「為代理機構未經品牌方審核製作發布」，已對相關帳號嚴肅停播整頓。不過，目前在網路上仍能搜索到該視頻。

大量網友爆料高潔絲衛生巾出現蟲卵，引發熱議。（視頻截圖）
大量網友爆料高潔絲衛生巾出現蟲卵，引發熱議。（視頻截圖）

值得一提的是，就在高潔絲為廣告視頻道歉的同一時間，有網友爆料稱高潔絲白色衛生巾有黃色點狀物，疑是蟲卵，引起大量討論。

高潔絲回應，已與消費者取得聯繫，待取得產品後進行第三方機構檢測；生產車間具有衛生防蟲設計，該環境內蟲子和蟲卵無法生存。

高潔絲是金佰利集團旗下的女性衛生用品品牌，誕生於美國，於1994年進入中國。2020年3月，薇婭成為高潔絲「品牌大使」。演員楊紫、桂綸鎂、趙今麥等也曾擔任過其品牌代言人。

檢測 薇婭 微博

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