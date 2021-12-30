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山姆下架新疆產品爆退卡潮？店內仍大排長龍

中國新聞組／北京30日電
民眾排隊退卡。（視頻截圖）
民眾排隊退卡。（視頻截圖）

美國零售商沃爾瑪公司旗下的倉儲式商店山姆會員店，被曝針對性下架新疆產品，多地出現山姆會員退卡潮。據多家媒體報導，不少網友曬出了退卡、不再續卡的相關照片。不過，有中國網友拍下近日會員店內部還是「人山人海」，熱食區前面也大排長龍。

據報導，有網友22日在社交媒體上稱，山姆會員店疑下架所有新疆產品。24日，「山姆 新疆」話題衝上熱搜榜首。不少消費者選擇用退會員卡、不再續卡等方式表示抗議。有網友表示，「我可以沒有山姆，中國不能沒有新疆」，「沒有什麼是不可替代的」。一些山姆新進城市的網友表示，本來就在猶豫是否退卡，這件事是最後一根稻草。

山姆超市排隊退卡人潮。（取材自觀察者網）
山姆超市排隊退卡人潮。（取材自觀察者網）

但在山姆北京石景山店入口處的會籍辦理處和收銀台附近的會員服務櫃檯前，並未看到前來辦理退卡業務的消費者。會籍辦理處的一位工作人員稱，沒有看到最近有退卡突然增多的現象。

而在江蘇蘇州，則有一女子打著「愛國名義」去退山姆店退卡，未料卡沒退成她還在店裡買了台手機回來，回家路上丈夫有感而發，勸說妻子以後沒有強大的信仰，就不要出來「丟人現眼了」。

山姆會員店中國首店於1996年8月12日落戶深圳。山姆會員店11月22日宣布，中國付費會員數量已經超過400萬，在23個城市運營36個門店。以會員費260元人民幣計算， 僅這一項，山姆2021年的收入就達10.4億元人民幣。目前，山姆會員店幾乎是沃爾瑪在中國唯一保持擴張的業態。 沃爾瑪超市在中國卻從2016年到2020年閉店達80餘家。

目前山姆APP、微信小程序以及京東旗艦店仍未上架新疆產品。

新疆 沃爾瑪 微信

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