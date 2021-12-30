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西安封城滿7日 網友：陪葬式防疫 像鬧饑荒

中國新聞組／北京30日電
西安市新城區西一路街道辦事處人員29日搬運配送居民的免費生活物資。(新華社)
西安市新城區西一路街道辦事處人員29日搬運配送居民的免費生活物資。(新華社)

1300萬居民的陝西西安封城至昨日為止滿7天，滯留的外地人不得出城或回家，被限令「足不出戶」的城中封控區居民只能靠志願者「送菜上門」。有網友直指這是「陪葬式防疫」、「西安彷彿不是在鬧病毒，是在鬧饑荒」，也有人感嘆：「人生居然有這麼一天，夢想是能去買菜。」

美國之音報導指出，疫情在全力封控下未見顯著的改善。據中國國家衛健委通報，29日中國報告新增新冠肺炎確診本土病例156例，西安市就占了155例，另廣西防城港市也有1例。自本月9日以來，西安三周內累計本土確診病例就已突破千例，達到1117例。

路透報導指出，一名在西安出差的32歲的技工說，他本來上個星期完成出差就準備離開，但當地社區官員拒絕給他簽發離城證明，害得他滯留西安；這意味著他不僅將錯過妻子的生日，也可能被迫在西安過年，「我就是想回家，」技工表示。

西安市27日起升級管控，強制全城「居家避疫」，禁止外出採購生活必需品。除了防疫車輛和運送民生用品的車輛外，其他車輛一律不許上路，違者面臨10天拘留和500元人民幣（約合78.48美元）的罰款。

西安市各區政府組織超市和農貿市場，透過志願者將免費蔬菜及食品送到居民家中。根據中國官媒的報導，僅西安市曲江新區一地，就分發130噸肉類、70噸雞蛋以及650噸蔬菜。

但據「西安發布」消息，29日西安市第40場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上通報，坦承疫情措施升級之後，出現保供企業員工到崗率低、物流配送困難的情況。

由於多日無法出門買菜，一些食物吃完的西安居民上網求援。有人微博上抱怨說「我快要餓死啦」、 「沒有吃的了，可我的小區又不讓我出門，我連方便麵都快吃完了，快救救我！」另一個人也抱怨說：「我不想再聽說一切都好。如果供應真的很充裕，你不把東西送給民眾，那也沒用。」

據報導，一名23歲西安學生說，家裡的確收到一袋免費送上門的蔬菜，但是不知道下一袋會何時送上門。

微博有網友曬出收到的免費菜照片，但更多網友表示，「只收到新聞，沒收到菜」、「沒有任何物資派送，完全沒有」、「西安各小區已出現以物換物的情況了」、「這兩天不知道加了多少個買菜群，參與多少無效接龍，沒一個可以送到的」、「西安彷彿不是在鬧病毒，是在鬧饑荒」；有網友無奈地說，「人生居然有這麼一天，夢想是能去買菜」。

西安市北郊一小區外，工作人員29日準備為居民發放蔬菜等物資。(中新社)
西安市北郊一小區外，工作人員29日準備為居民發放蔬菜等物資。(中新社)

疫情 蔬菜 防疫

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