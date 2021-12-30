廣西防疫遊街示眾／官媒：違程序正義 外媒：文革陰魂

靖西市某鄉鎮在召開懲戒大會。(視頻截圖)

廣西省百色市靖西市對違反防疫 規定的嫌疑人「遊街示眾」的做法，截至30日上午尚未見官媒對此發布公開評論，僅新京報在昨天發出快評指出，靖西的做法不僅違背依法治國精神，也違反程序正義的準則。外媒也痛批這是「羞辱人格無底線」、「文革陰魂不散」。

新京報評論指出，這段多人被押解「遊街示眾」的視頻被發布在靖西融媒體中心，從視頻中的舉措來看，顯然早已脫離「依法懲戒」的範疇，而從其傳播效果來看，無疑是現實版的「遊街示眾」。靖西地處邊境 ，承擔著巨大的「外防輸入」壓力，但即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現。

評論稱，早在1988年，最高法、最高檢以及公安 部就已下發「關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知」，其中明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的嫌犯。

此外，2020年2月，公安部也曾明確指出，要依法開展防疫工作，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度、粗暴執法。疫情發生以來，中央和地方各級政府也曾多次強調「依法防疫」的重要性。但像類似於視頻中將嫌犯遊街的做法，顯然已經突破了「依法防疫」的邊界。當地不妨按照「懲前毖後，治病救人」的原則，依法對相關人員進行調查。

美國之音則批評稱，靖西的做法讓人不僅驚歎「羞辱人格」無底線，而且痛感「文革」陰魂不散。遊街示眾曾經是中國十年動亂中的一個目無法紀、踐踏人權的標誌性場面，文革結束45年後，如今竟在廣西街頭重現。

法廣引述法國電視台LCI報導說，當街示眾侮辱人從2010年開始禁止。但近年又浮出水面。據廣西地方文件，數月來，還有其他被控非法走私和販運人口的嫌疑人被以同樣的方法遊街示眾。