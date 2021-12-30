我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

廣西防疫遊街示眾／官媒：違程序正義 外媒：文革陰魂

中國新聞組／廣州30日電
靖西市某鄉鎮在召開懲戒大會。(視頻截圖)
靖西市某鄉鎮在召開懲戒大會。(視頻截圖)

廣西省百色市靖西市對違反防疫規定的嫌疑人「遊街示眾」的做法，截至30日上午尚未見官媒對此發布公開評論，僅新京報在昨天發出快評指出，靖西的做法不僅違背依法治國精神，也違反程序正義的準則。外媒也痛批這是「羞辱人格無底線」、「文革陰魂不散」。

新京報評論指出，這段多人被押解「遊街示眾」的視頻被發布在靖西融媒體中心，從視頻中的舉措來看，顯然早已脫離「依法懲戒」的範疇，而從其傳播效果來看，無疑是現實版的「遊街示眾」。靖西地處邊境，承擔著巨大的「外防輸入」壓力，但即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現。

評論稱，早在1988年，最高法、最高檢以及公安部就已下發「關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知」，其中明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的嫌犯。

此外，2020年2月，公安部也曾明確指出，要依法開展防疫工作，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度、粗暴執法。疫情發生以來，中央和地方各級政府也曾多次強調「依法防疫」的重要性。但像類似於視頻中將嫌犯遊街的做法，顯然已經突破了「依法防疫」的邊界。當地不妨按照「懲前毖後，治病救人」的原則，依法對相關人員進行調查。

美國之音則批評稱，靖西的做法讓人不僅驚歎「羞辱人格」無底線，而且痛感「文革」陰魂不散。遊街示眾曾經是中國十年動亂中的一個目無法紀、踐踏人權的標誌性場面，文革結束45年後，如今竟在廣西街頭重現。

法廣引述法國電視台LCI報導說，當街示眾侮辱人從2010年開始禁止。但近年又浮出水面。據廣西地方文件，數月來，還有其他被控非法走私和販運人口的嫌疑人被以同樣的方法遊街示眾。

在一個鬧市之中，一眾疑犯身穿防護服，胸前和後背掛有大幅個人照片，照片下疑似寫有名...
在一個鬧市之中，一眾疑犯身穿防護服，胸前和後背掛有大幅個人照片，照片下疑似寫有名字，身後則各有兩名工作人員拉住雙手押解上路。(取材自推特)

防疫 公安 邊境

上一則

環時民調：重要雙邊關係 中國民眾認中俄取代中美

下一則

西安封城滿7日 網友：陪葬式防疫 像鬧饑荒

延伸閱讀

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾
防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令

防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令
歐洲多國確診新高：法國增17萬例 英國跨年防疫不升級

歐洲多國確診新高：法國增17萬例 英國跨年防疫不升級

瞇瞇眼＝辱華？官媒：太過敏感 愛國要分場合與情景

瞇瞇眼＝辱華？官媒：太過敏感 愛國要分場合與情景

熱門新聞

朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔