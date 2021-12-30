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文革防疫？廣西驚見4違規者遭武警押解遊街示眾

中國新聞組／廣州31日電
在一個鬧市之中，一眾疑犯身穿防護服，胸前和後背掛有大幅個人照片，照片下疑似寫有名字，身後則各有兩名工作人員拉住雙手押解上路。（視頻截圖）
在一個鬧市之中，一眾疑犯身穿防護服，胸前和後背掛有大幅個人照片，照片下疑似寫有名字，身後則各有兩名工作人員拉住雙手押解上路。（視頻截圖）

網路上近日流傳一段視頻，四名穿著防護衣的嫌疑人被押解「遊街示眾」，胸前和後背都掛著照片和牌子。官媒證實，這是廣西靖西市公開處罰違反防疫規定者的措施。消息傳出後引發網友論戰，有人認為亂世本要用重典，更多網友批評是「文革再現」。官方的回應則是，「沒有不合適」。

這段視頻是在與越南接壤的廣西百色市靖西市所拍攝，視頻中被押解的四人是被控違反新冠防疫規定，運送非法移民的嫌疑人。他們分別涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為，懲戒措施除遊街外，還包括在他們的住所張貼懲戒通告，在媒體曝光及凍結銀行帳戶等。

據廣西新聞網公布的視頻，四人身著白色防護衣、佩戴白色口罩，胸前和背後掛著寫有他們姓名的牌子和大型大頭照，在八名穿著防護衣、戴面罩的武警左右押解下在街道上「遊街示眾」，背後還有宣讀懲戒公告等廣播。現場有大批民眾圍觀，並有多名穿著鎮暴裝備並持槍的武警戒護。

香港01報導，當地警方稱，當天在現場，並有工作人員宣讀懲戒通告、解讀疫情防控政策、簽訂「新冠肺炎疫情群防群治承諾書」等官方政策宣傳，「開展現場懲戒活動，將大大起到震懾不法分子的作用」。

這段「遊街示眾」的視頻近日在網路上流傳，並被轉貼到推特等社交平台，許多網友以為是舊視頻，但經新京報等媒體查證，確認這是發生在今年12月28日，在靖西市舉行的犯罪人員違反邊境防控「十個一律」現場懲戒警示活動。

消息傳出後，立刻引發網友論戰。有人支持，認為「亂世用重典」才能有效防疫，但更多網友批評靖西市官方執法過當，認為這種嚴厲做法「彷彿回到文革時期」，公開羞辱嫌疑人更有侵犯人權之嫌。

對此，靖西市公安局及安寧鄉政府回應稱，這是在開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員「十個一律」現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適。

廣西靖西市四名遭控運送非法移民的嫌疑人因違反防疫規定，在武裝鎮暴警察押解下遊街示...
廣西靖西市四名遭控運送非法移民的嫌疑人因違反防疫規定，在武裝鎮暴警察押解下遊街示眾，隨即引發對政府執法過當的批評。（取材自推特）

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