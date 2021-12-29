中國大學畢業生將破千萬人 鼓勵學生「靈活就業」

圖為今年7月2日北京外國語大學畢業典禮。中國教育部估計，中國2022屆高校畢業生將達到1,076萬人，畢業生將面臨不小的就業壓力。新華社

中國大學畢業生將再創新高。中國教育部 高校學生司司長王輝表示，中國2022屆高校畢業生預計將達到1,076萬人，年比增加167萬，規模和增量均創歷史新高。

據《觀察者網》報導，王輝在28日的記者會上表示，對於2022屆高校畢業生而言，要充分認識到當前面臨的困難和挑戰：

一是經濟發展壓力增大。當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，這些壓力會對就業 將產生影響；

其次就是畢業生規模持續增加；

三是疫情對就業的影響仍在持續。當前中國部分行業和企業生產經營還未恢復到疫情前水準。就業市場用人需求仍存在不確定性，部分中小企業擴大吸納就業的能力下降，散發疫情對校園招聘活動也產生不利影響；

四是就業的結構性矛盾尚未得到根本緩解，存在「就業難」與「招人難」並存的現象，不同專業、行業和地區間用人需求差異較大。

王輝說，綜合研判，當前中國高校畢業生就業形勢依然嚴峻複雜。教育部將切實增強使命感、責任感，千方百計確保畢業生就業局勢穩定。

中國石油 大學（北京）黨委書記陳峰在同一場記者會上則表示，隨著互聯網技術的應用，一些平台經濟、共享經濟蓬勃發展，創造出很多新的業態、新的職業，也孕育出更多的就業方式，「靈活就業」、「自由職業」將是大勢所趨。

陳峰說，最近，中國中央、教育部都發了一系列文件，鼓勵引導支持「靈活就業」。在具體做好專項指導方面，各校都有很多好的做法，中國石油大學堅持需求引導、問題導向，著力培養學生在創業方面的意識。

例如，中國石油大學遵循有利於促進學生自主創業的指導原則，修訂了學生學籍管理的有關規定，設置創新創業學分，放寬學生修業年限，允許調整學業進程，保留學籍休學創新創業等措施。

陳峰表示，中國各個高校都有鼓勵創新創業的種子基金，培育學生創新創業。中國石油大學在校園內廣泛宣傳在校生創新創業取得的成果，對已畢業校友在創新創業方面、自由職業方面做得好的，也會作為典型事跡廣泛宣傳。