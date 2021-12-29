「雙減」逼轉型 教培大佬直播帶貨 俞敏洪首秀賣農產品

新東方直播帶貨求轉型，創始人俞敏洪（右）首秀10分鐘賣出10萬。（取材自時代周報 ）

在歷經中國官方教育 「雙減」政策衝擊之後，補教業龍頭新東方積極開拓生路並找出新的盈利渠道。新東方教育科技集團創始人、董事長俞敏洪28日晚間開啓首場農產品直播帶貨，開播僅10分鐘，尚未開始正式賣貨，粉絲已通過購物車自主購買超過人民幣10萬元（約1.57萬美元）。

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新東方教育科技集團28日在其官方微信 公眾號發布，俞敏洪將在抖音 號「俞敏洪」進行首場農產品直播帶貨 。新東方在文章中表示，俞敏洪看了無數份報告和材料後，雖然心裡清楚直播帶貨是個很難開展的事，還是決定成立大型農業平台，和主播老師們一起「助農直播」。

之所以這樣做，主要有兩方面原因，一方面俞敏洪自己就是農民的孩子，另一原因在於他認為要做正確的事。

時代周報報導，當晚，俞敏洪和新東方在線CEO孫東旭一同出現在抖音直播間。「俞敏洪」和「東方甄選」兩個帳號同時直播帶貨。在俞敏洪直播間共上架25款農產品，直播時長約3個小時。俞敏洪直播間的觀眾數量從開播的3萬餘人降至2萬餘人，熱度15.5萬，在帶貨榜上一度衝至第二名，隨後穩定在第四名左右。

孫東旭在臨近直播結束時表示，「俞敏洪」和「東方甄選」兩個直播間的銷售額合計突破人民幣500萬元（約78.47萬美元）。

直播數據統計平台灰豚數據顯示，本場直播觀看人次達182萬，人數峰值3.3萬，直播銷量5.7萬件，直播銷售額480.7萬元。此前，俞敏洪曾在高管會議上誇口說，「薇婭一年能賣一百多個億，我帶著幾十個老師做直播是不是一年也能做上百億？」

媒體經濟日報曾刊文評論俞敏洪將開啓直播帶貨助農一事，該評論文章認為，新東方不應照搬李佳琦。