我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

疫情特例 美國務院擬允許「護照過期公民返國入境」

「雙減」逼轉型 教培大佬直播帶貨 俞敏洪首秀賣農產品

中國新聞組／北京29日電
新東方直播帶貨求轉型，創始人俞敏洪（右）首秀10分鐘賣出10萬。（取材自時代周報 ）
新東方直播帶貨求轉型，創始人俞敏洪（右）首秀10分鐘賣出10萬。（取材自時代周報 ）

在歷經中國官方教育「雙減」政策衝擊之後，補教業龍頭新東方積極開拓生路並找出新的盈利渠道。新東方教育科技集團創始人、董事長俞敏洪28日晚間開啓首場農產品直播帶貨，開播僅10分鐘，尚未開始正式賣貨，粉絲已通過購物車自主購買超過人民幣10萬元（約1.57萬美元）。

影音來源：YouTube

新東方教育科技集團28日在其官方微信公眾號發布，俞敏洪將在抖音號「俞敏洪」進行首場農產品直播帶貨 。新東方在文章中表示，俞敏洪看了無數份報告和材料後，雖然心裡清楚直播帶貨是個很難開展的事，還是決定成立大型農業平台，和主播老師們一起「助農直播」。

之所以這樣做，主要有兩方面原因，一方面俞敏洪自己就是農民的孩子，另一原因在於他認為要做正確的事。

時代周報報導，當晚，俞敏洪和新東方在線CEO孫東旭一同出現在抖音直播間。「俞敏洪」和「東方甄選」兩個帳號同時直播帶貨。在俞敏洪直播間共上架25款農產品，直播時長約3個小時。俞敏洪直播間的觀眾數量從開播的3萬餘人降至2萬餘人，熱度15.5萬，在帶貨榜上一度衝至第二名，隨後穩定在第四名左右。

孫東旭在臨近直播結束時表示，「俞敏洪」和「東方甄選」兩個直播間的銷售額合計突破人民幣500萬元（約78.47萬美元）。

直播數據統計平台灰豚數據顯示，本場直播觀看人次達182萬，人數峰值3.3萬，直播銷量5.7萬件，直播銷售額480.7萬元。此前，俞敏洪曾在高管會議上誇口說，「薇婭一年能賣一百多個億，我帶著幾十個老師做直播是不是一年也能做上百億？」

媒體經濟日報曾刊文評論俞敏洪將開啓直播帶貨助農一事，該評論文章認為，新東方不應照搬李佳琦。

新東方創始人俞敏洪首秀10分鐘就賣出10萬。（取材自每日經濟新聞）
新東方創始人俞敏洪首秀10分鐘就賣出10萬。（取材自每日經濟新聞）

教育 抖音 微信

上一則

「喝了就會好」18歲女感冒 姊夫竟餵農藥 腎衰竭險死

延伸閱讀

51萬人民幣邀來陳小春 3場直播只賣出5000元

51萬人民幣邀來陳小春 3場直播只賣出5000元
逃的稅全變眼淚 直播一姐薇婭徹底涼涼了？

逃的稅全變眼淚 直播一姐薇婭徹底涼涼了？
百度大裁員 直播業務9成被炒 遊戲部門近全軍覆沒

百度大裁員 直播業務9成被炒 遊戲部門近全軍覆沒
「最強童顏」罕見直播 2000粉絲親眼看她0死角美顏

「最強童顏」罕見直播 2000粉絲親眼看她0死角美顏

熱門新聞

西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕