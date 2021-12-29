武漢磨山民警都是活地圖 3年53名兒童走失全找回

今年12月，一位3歲孩子走失，找到孩子的媽媽抱著孩子喜極而泣。(取材自北京青年報)

由於地理位置的特殊性，武漢 市公安 局東湖分局磨山派出所民警有一個重要的工作，就是找尋失蹤的人口，據了解，磨山轄區近三年來共走失人口93人，其中兒童53人，該轄區派出所一個不少全部找回，背後是27名民警的接力守護。

武漢晚報報導，日前一位3歲孩子走失，磨山派出所民警程治來到群眾受理室裡調試兩台新裝好的「快速尋人」電腦，同時打開五六個小窗口，輕點鼠標即可多角度清晰查看景區各個點位情況。這兩台高配置電腦和視頻監控平台聯網，通過360度全景鷹眼探頭和各類視頻探頭實現天眼搜尋，如有人員在景區走失，其家人可在民警協助下通過這兩台電腦快速查看監控。

據了解，磨山轄區管轄面積17.45平方公里，除居民區和企事業單位外，轄區內東湖綠道、植物園、梅園、櫻花園等景區較多，每年接待遊客約800萬人次，民警胡德峰說，「景區大、人流大，導致孩子走失的情況常有發生，有時候一天要找三四個孩子。」

磨山派出所民警正在夜間巡邏。(取材自北京青年報)

報導指出，目前磨山轄區有511個監控探頭，監控覆蓋率高。談及尋人經驗，民警程治一臉自豪：「我們把每一個走失群眾都當成自己的家人來尋找，轄區各個民警都是活地圖，孩子走失後，處於慌亂中的家長常常說不清具體地址，有時就說出一塊新修的花壇、一處健身 器材，我們馬上就能迅速判斷在哪裡，快速趕到現場。」

另外，程治也說，他們會利用工作人員、現場群眾、巡邏車、天眼和廣播「線上線下」同步快速配合。今年開始，磨山派出所還安排民警展開夜間巡邏，今年磨山警務服務站就參與了350多起救助人民群眾。

磨山派出所負責人說，孩子走失的原因雖然不盡相同，但都有一個共同特點，那就是家長的掉以輕心。