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國藥二代新冠疫苗 全球首個獲批緊急使用

中國新聞組／北京29日電
阿拉伯聯合大公國27日批准緊急使用中國國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，也是全球首個批准緊急使用的二代新冠疫苗。（取材自觀察者網）
阿拉伯聯合大公國27日批准緊急使用中國國藥集團中國生物二代重組蛋白新冠疫苗，也是全球首個批准緊急使用的二代新冠疫苗。（取材自觀察者網）

國藥集團中國生物28日宣布，阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)衞生和預防部已在27日批准緊急使用其研製生產的二代重組蛋白新冠疫苗。中國生物表示，這是全球首個獲批緊急使用的二代新冠疫苗。該新冠疫苗針對多種變異毒株具有廣譜保護效力。阿聯酋已對該疫苗開展相關研究，它將作為加強針用於已接種兩劑中國生物新冠滅活疫苗的人群。

微信公眾號「中國生物」消息指出，目前，該新冠疫苗在阿聯酋已接種近2000名受試者，初步的研究結果顯示，該疫苗安全性和耐受性好，可激發人體產生針對原型株和主要變異株高水平的中和抗體，充分體現了重組蛋白疫苗技術路線在疫苗研發中的優勢和特點。

據報導，重組蛋白新冠疫苗由中國生物研究院科研團隊研發，具有獨立自主知識產權。研發團隊在第一代重組蛋白新冠疫苗的基礎上，通過對各種變異株的免疫逃逸能力和進化規律進行全面分析評估，全新設計開發了第二代重組蛋白新冠疫苗。臨床前有效性研究和初步的人體試驗顯示，第二代疫苗對多種變異株具有廣譜保護潛力，是目前唯一被批准緊急使用的二代疫苗。

阿聯酋衞生與預防部確認，緊急使用該新冠疫苗完全符合法規和法律及審查程序。明年1月起，該疫苗作為加強針用於已接種兩劑中國生物新冠滅活疫苗的族群。

據報導，重組蛋白新冠疫苗免疫後可誘導機體產生針對性中和抗體，進而阻斷病毒與受體細胞的結合，發揮保護作用。重組蛋白疫苗技術路線成熟，適於規模化生產，在製備全過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，無需在高等級生物安全環境進行，生產速度更快，便於儲存和分發。

疫苗 重組 微信

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