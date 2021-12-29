走不了 外地考研生滯西安：不知何時能離開 吃住難

滯留的考生買的糧物。(取材自澎湃新聞)

12月25日、26日是2022年全國碩士研究生招生考試時間。陜西西安嚴峻的疫情 形勢下，外地考研生滯留西安，不知何時能離開，吃住都遇上大難題。

澎湃新聞報導，多名在西安參加考試的考生27日表示，他們諮詢了多種離開西安的途徑，但基本都行不通；目前他們仍住在酒店，有考生續住時被告知酒店暫時歇業，無奈只能拖著行李箱去找下一家。也有考生表示在飯店紛紛歇業期間，吃飯成了問題，她27日去超市時，桶麵已經賣完，只好買了饅頭、辣醬、酸辣粉。

小李是河南 人，報考了位於西安的院校。因為她是藝考生，只能在報考學校參加研究生考試，所以她和媽媽提前14天就來到西安備考。

考試結束後，小李母女想回河南，但到27日晚還沒有找到辦法離開。小李說，27日上午，她打電話給火車站，諮詢能否坐火車走，被告知她本人持身分證、准考證和48小時的陰性核酸檢測 報告，可以乘火車，但是陪同人員需要持酒店附近街道辦開具的「離陜證明」才能走。

而後，小李和媽媽去酒店所屬的街道辦開證明，但沒辦成。街道辦告知她們，要等27日新一輪核酸檢測全部做完後，根據新的通知再看情況。但27日下午，小李再打電話到火車站諮詢時，被告知考生也不能乘坐火車了。目前她們只能住在酒店先等著。

小李說，考試前她們買的豆漿粉和水果已經吃完，外面的飯店、小吃店、便利店基本都不營業了，有外賣的更少，騎手也少，配送費也貴，很難叫外賣。

小李說，她們母女住的酒店一天160元，但生活消費比她們在河南老家高。她說，能讓她們回家的話，她們還是希望趕緊回家。如果因為疫情原因實在不讓回河南，也希望當地能解決她們的三餐問題。

四川籍考生趙川斌（化名）說，他住的酒店工作人員告知他酒店客人少，加上防疫要求，現在要暫時歇業。聽到這個消息，他不知自己該去哪兒。目前他也只能找個酒店先住下，看第二天西安是否出相關政策。「能走就走，不能走就繼續等。」

陜西省教育考試院27日發消息稱，26日晚起，西安全市範圍內開展全面消殺，管控措施也進一步升級。因交通管控而滯留西安的考生，生活確有困難的，可以撥打相關救助電話。