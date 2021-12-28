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威脅上訪者 山東女官嗆有100種方法對付

中國新聞組／北京28日電
山東省平度市女官員威脅上訪者引發關注後被停職。（視頻截圖）
山東省平度市女官員威脅上訪者引發關注後被停職。（視頻截圖）

山東平度市一官員辱罵並威脅上訪者網路曝光，被曝光的錄音中，該官員威脅「一家人不怕死的話那你就豁！有一百種方法去刑事他兒子」。事件發酵後，涉事官員已被停職。

微博@平度發出通報，近日，網民反映平度市雲山鎮黨委書記王麗在做群眾工作時，方法簡單、言語失當、作風粗暴，造成不良影響。問題發生後，平度市委高度重視。

通報稱，對王麗作出停職調查處理，責令其向當事人賠禮道歉。平度市委已成立調查組，對事件進行調查，依法依規處置。

據界面新聞報導，此前，網傳的錄音曝光，有女官員辱罵上訪者「給臉不要臉」，並威脅稱「有一百種方法去刑事他兒子」 。據錄音，該女官員指出：「這一家人都不怕死的話，那你就豁，他們能豁上我也能豁上，你就轉達給他就行了……除了進京訪還有什麼？舉全平度之力，我們無論是從武力物力人力財力精力，都耗地起他。」

另據東方網報導，事件中被威脅的當事人謝某某稱，「沒有收到道歉，王麗書記所說的話，也就是他們平度市對於信訪人員的做法，他們不可能向我們賠禮道歉」。

事件在網路引發熱議。有不少網友在評論區指出基層管理還需要加強，亦有人表示質疑，「國家設立上訪報去想為人民服務。現在地方各種方法攔截，阻擾上訪。上訪的個人還會受到威脅，怎麼樣處理這種屢屢出現的問題」。

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