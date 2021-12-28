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天價再現 土耳其返中機票賣破25萬人民幣

中國新聞組／北京28日電
新冠疫情的關係，造成航空業機票票價居高不下。(取材自界面新聞／視覺中國圖）
新冠疫情的關係，造成航空業機票票價居高不下。(取材自界面新聞／視覺中國圖）

疫情以來，天價機票頻現，近期土耳其航空赴中航班機票突破25萬元（人民幣，下同，約3.9萬美元），價格比之前赴美留學航班10萬元（約1.6萬美元）機票還翻了一倍，再次刷新國際機票價格的「天花板」，民航局已核實調查中。

「第一財經」22日報導，土耳其航空自伊斯坦堡飛往廣州的價格表被多位機票代理轉發，其單程赴中經濟艙售賣價格最高突破20萬、商務艙更是超過25萬。

民航局27日對此發布公告稱，土耳其航空公司伊斯坦堡至廣州航線出現「天價機票」，嚴重損害境外回國旅客權益問題，將持續加大監管力度，維護國際航空運輸市場秩序和價格平穩有序，旅客如發現價格違法違規行為，可及時向國家有關部門投訴舉報。

據報導，土耳其往返中國直飛航班僅由土耳其航空一家執飛，其餘航班均需要進行長時間中轉。航班信息顯示，土耳其航空TK72次航班每周二由伊斯坦堡飛往廣州，每周四再由廣州飛回伊斯坦堡，航班號為TK73。

土耳其航空公司此前資料顯示， 土耳其航空2011年開通了廣州航線，2013年5月又將廣州至伊斯坦堡航線加密至每日一班，航線由波音777-300ER客機執飛，商務艙和經濟艙分別配置49和300個座椅。但疫情之後，每周只有周二飛廣州的一班，這也意味著，每周由土耳其直飛赴中機票不足400張。

實際運行過程中，此趟航班運力還要大幅縮水，主要原因在於，全球範圍內疫情仍在蔓延，為了落實疫情防控要求，中國針對入境航班有嚴格的「五個一」政策限制及「航班熔斷」措施。

原本就緊張的運力一再收縮，供求嚴重失衡下，機票價格一路飆升，12月14日至2022年1月11日伊斯坦堡-廣州機票經濟艙價格突破20萬元（約3.1萬美元），商務艙更是突破25萬元。

天價機票不只存在於土耳其航空公司一家。近期，針對高價機票現象，中國多個駐外使館陸續發布公告。

12月21日，隨著寮國疫情加劇，赴中航班數量減少，個別航班中介代理哄抬票價，但寮國航空公司已暫停部分有抬價行為的機票代理商銷售業務，並將自明年2月起完全採取航司直銷方式。目前寮國直銷的萬象至昆明航班機票價格均在市場價範圍內（根據市場情況約浮動20%）。

中國駐柬埔寨大使館12月23日發布消息稱，柬埔寨航空公司（目前唯一執飛自柬赴中航班）同意於2022年2月1日起調降機票價格，將由目前的6555美元下調至5055美元。

疫情 航線 大使館

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