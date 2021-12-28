西安封城升級 1300萬人「禁足限車」 150軍醫馳援

12月26日，陝西西安，一位外賣員從永寧門前騎車經過。據陝西省衛生健康委員會網站消息，12月25日0-24時，陝西省新增報告本土確診病例157例。( 中新社)

西安疫情 持續延燒，27日0到24時，中國新增確診本土病例182例，其中有175例來自西安，再次創下單日通報最高紀錄。嚴峻疫情下，西安封城再升級，祭最嚴管控，啟動新一輪全員核酸檢測 ，暫停每2天1人外出採購政策，要求1300萬人徹底「禁足限車」。此外，當局27日晚連夜出動150名軍醫增援西安醫院，並接管隔離病區。

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12月25日，2022年全國碩士研究生招生考試開考，考生在陝西省西安市的西安醫學院考點外等待入場。(中新社)

綜合媒體報導，這些支援西安的軍醫，有參與過北京小湯山醫院SARS疫情、奔赴汶川抗震救災，也有進駐過武漢火神山醫院的「老兵」，是「與死神掰手腕的專家」。在此之前2020年，解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢，如今再次深夜出征，支援西安。

西安全市小區(村)、單位實行封閉式管理。，圖為一小區居民接過配送的蔬菜。(中新社)

自9日以來，西安此輪疫情累積本土確診病例已達810例。西安23日零時起實施「封閉式管理」，並於27日中午展開第五輪全市核酸檢測，要求民眾在檢測結果均完成前，除必要工作者外，全體市民必須做到「足不出戶」。

西安新規定要求，所有居民除了參加核酸採樣外，均不得出戶或聚集；各大專院校的在校學生如無特殊需要，一律不出宿舍；各醫療機人員非必要不交叉，也不能流動。自2021年12月27日起，西安市新增中風險地區35個，截至目前，西安共有高風險地區1個、中風險地區150個。

12月21日，陝西西安，市民排隊準備進行核酸檢測。(中新社)

據報導，目前西安已經騰空了西安市胸科醫院和西安市人民醫院，作為定點醫院用於收治新冠患者。西安市第四醫院航天院區已完成新冠肺炎定點救治醫院啟用準備，並於27日4時25分開始收治新冠肺炎患者。

為了徹底阻斷疫情傳播途徑，27日西安宣布全市進一步提升防控等級，採取嚴格的防外溢、控傳播措施和最嚴格的社會面管控措施。一方面，所有居民除按要求參加核酸採樣外，均不出戶、不聚集，全市黨政機關、企事業單位和市民要做到非疫情防控及民生保障車輛不得上路。

12月26日，陝西西安，街道上少有民眾出行。(中新社)

對於外界關注的西安咸陽國際機場 防疫問題，西部機場集團副總經理譚少飛27日表示，本輪疫情以來，西部機場集團機場區域員工已完成16輪全員核酸檢測，累計檢測25.47萬人次，結果全部為陰性。與此同時，西部機場集團將國際航班所有保障人員納入專班管理，嚴格落實「14＋14＋14」閉環管理，每日進行核酸檢測，截至目前，所有保障人員均已完成加強針疫苗接種。