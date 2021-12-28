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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

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中醫師困在小區隔離 改行賣菜3天服務千人

中國新聞組／北京28日電
排隊買菜的小區居民。(取材自每日經濟新聞)
排隊買菜的小區居民。(取材自每日經濟新聞)

西安這波疫情遠比想像中更加來勢洶洶，自12月23日零時開始，全市小區實行封閉式管理。囤貨，成為人們第一個想法。一位因疫情被隔離在小區的中醫師，放下針灸盒與藥材，拿起了計算機與塑料袋，開始在小區樓下賣起了菜，三天裡就服務了小區內超過1000名住戶。

每日經濟新聞報導，這天，陳醫師像普通菜販一樣，身著米灰色外套，腰前挎著黑色運動小包，零錢、筆和本子都塞進包裡。從打包菜品、過稱、不太嫻熟的指尖按動著計算器，口中跟著默念每一個數字。直到微信付帳成功，這份新工作算是結束了一輪流程。

時間重回到12月21日晚上，已連續上完三個夜班沒回家的陳醫師，拖著疲憊身軀回到小區門口，一張物業公告說明小區因為一名確診病例而封鎖。她一旦被進入小區，可能就無法出來。

小區封鎖後，她發現買菜成了難題。她在22日半夜上手機平台上搶菜，「半夜都搶不到菜，我40多歲的人了，當時著急的眼淚都快要流出來了」。這時做餐飲採購的朋友提議從農貿市場送些菜給她，陳醫師心中希望重新點亮，提出「你乾脆給我進2000元的菜，我想給我們小區的人們也分一些」。

23號晚上11點時，當幾麻袋菜送到小區門口，已經隔離兩天的陳醫師，開始在樓下賣起了菜。

從23號採購2000元(約313美元)，到24號4000元，再到25號8000元；越來越多的小區居民通過微信群，從她這裡買菜。短短三天，半路出家做菜販的陳醫師，已經服務了小區內超1000名住戶。

由於市場菜價每天存在變動，她按照最低價賣給居民。「壓根沒想著賺錢，只要不虧的同時服務大家就行」。這天，室外溫度已經快到零下10度，陳醫師上午起來在樓下站了4.5個小時賣菜，直到清空完菜籃中最後一顆洋蔥。

報導指出，小區裡也越來越多的「陳醫師們」為大家做志願，有人拉貨、有人包裝，還有人維持買菜秩序，讓陳醫師感動不已。

陳醫生三年前從四川孤身來到西安進修深造中醫，「現在在這裡被困住賣菜，能幫大家一點是一點」，她打算過年後再回四川去做中醫。

打電話詢問菜價的陳醫師。(取材自每日經濟新聞)
打電話詢問菜價的陳醫師。(取材自每日經濟新聞)
賣完菜後收拾垃圾的陳醫師。(取材自每日經濟新聞)
賣完菜後收拾垃圾的陳醫師。(取材自每日經濟新聞)

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