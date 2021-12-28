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躲避西安封城 男騎單車夜逃10小時被逮

記者林則宏／綜合報導
陝西一名男子在西安正式封城前，連夜騎乘單車返回80多公里外的老家被逮。（取材自澎湃新聞）
陝西一名男子在西安正式封城前，連夜騎乘單車返回80多公里外的老家被逮。（取材自澎湃新聞）

目前新冠疫情嚴峻的陝西省西安市已於23日零時起封城，陜西咸陽淳化縣公安局27日通報，一名男子22日下午得知西安即將封城的消息後，當晚8時許就騎著共享單車從西安出發，連夜騎了10多小時後到達位於西安西北方的淳化縣，但最終依然被逮。

澎湃新聞報導，淳化縣是咸陽市下轄縣，距離西安80多公里，開車走高速公路也要1個多小時車程。

報導稱，這名男子於次日6時許行至淳化縣石橋出口疫情防控點附近，為逃避疫情檢查點檢查，便將自行車丟棄在路邊繞道進入淳化縣境內。

這名男子已於25日被集中醫學隔離。淳化縣公安局並依據「治安管理處罰法」相關規定，給予男子罰款人民幣200元的處罰。　 

中國青年報報導，西安本輪新冠肺炎疫情「異常傳播」引發各方揣測防疫破口處究竟是哪裡，日前有媒體質疑西安咸陽機場T3航站樓使用的「下送風」空調技術，可能是病毒感染的管道。

此文引發業內人士批評，清華大學建築學院教授朱穎心更稱其「是外行人的臆測」。她指出，咸陽機場「只有新風，沒有回風」的空調系統反而比傳統一次回風的中央空調更安全。

「如果機場有問題，一定是人或物流原因，還沒有查出來，絕不可能是空調系統的問題。」朱穎心擔心那篇文章會誤導流調工作，「不能讓這樣一篇文章傷害整個行業」。

疫情 機場 公安

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