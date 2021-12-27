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「我爸是李剛」主角 李啟銘出獄「刮大白」維生

中國新聞組／北京27日電
案發時的李啟銘。（視頻截圖）
案發時的李啟銘。（視頻截圖）

11年前以一句「我爸是李剛」受到全社會高度關注的李啟銘，在服刑期間被認定認罪悔罪，提前於2016年1月28日出獄。出獄後的李啟銘現況如何？據了解，他幹過洗車工，也幹過推銷員，現在在一家家裝公司工作，專門給人家新房牆面「刮大白」。

來源：YouTube

網易報導，刮大白是建築室內牆面裝飾的一種，就是在水泥毛糙面上，用建築用的大白粉、滑石粉和纖維素的混合物將牆面、頂棚填補耗砂眼度刮平刷白。據說李啟銘已經熟練地掌握了「刮大白」的所有步驟。「刮大白」屬於力氣活，施工環境也不是很好，有一定的污染。但現在的李啟銘，改變了許多，懂得了用自己的雙手去掙錢養活自己。

案發前的李啟銘。（視頻截圖）
案發前的李啟銘。（視頻截圖）

據了解，李啟銘出獄後找了許多工作，但都幹不長。許多單位一聽到他的名字，就毫不猶豫地將他拒之門外。

李啟銘案發生於2010年10月16日晚上，一輛黑色轎車在河北大學校區內超速、嚴重酒駕將兩名女生撞成一死一重傷。肇事司機在撞人後不但沒停車，反而態度囂張地高喊：「有本事你們告去，我爸是李剛！」司機的狂妄引發眾怒。「我爸是李剛」也迅速成為媒體熱議的焦點。

李啟銘出獄時說：我的父親至今都沒有消息，我只想我們一家人可以團聚。（視頻截圖）
李啟銘出獄時說：我的父親至今都沒有消息，我只想我們一家人可以團聚。（視頻截圖）

警方指出，肇事司機名叫李啟銘，1988年生，是河北傳媒學院播音主持專業的學生，當時剛畢業在保定某單位實習。父親叫李剛，是某公安分局副局長。李啟銘的家庭條件很好，剛上大學不久，父親就給他買了一輛新車。李啟銘喜歡飆車，有不少超速紀錄。

李啟銘在案發後曾表示懺悔。（視頻截圖）
李啟銘在案發後曾表示懺悔。（視頻截圖）

李啟銘案在全國引起了巨大反響，甚至驚動了省委和省政府要「依法嚴肅處理」。李剛也出現在電視鏡頭面前，向廣大網民及受害者家人失聲痛哭道歉，懺悔自己沒管教好兒子。並稱此案依法處理，絕不袒護。

2011年1月30日，李啟銘一審被判有期徒刑六年。李啟銘入獄後，李剛也辭職了。李啟銘服刑期間，李剛從來沒聯繫過或看過兒子，也沒給兒子的監獄帳戶裡打過一分錢。李啟銘出獄時說：「我現在只想一家人能夠團圓，好好過日子。」

媒體報導，出獄一年後，李啟銘終於聯繫上了父親李剛，表達了自己的懺悔。

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