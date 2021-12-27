90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

近日，90後女生遊學歸來後做住家保母，母親得知後卻將女兒微信 拉黑的消息，引發網絡熱議。

北京 青年報報導，主人公尼莫（化名）今年29歲，藝術專業本科畢業後到日本 遊學一年，回國後在北京做化妝師。 2017年，因為偶然的機會，她成為一名住家保母，工作內容包括陪孩子練琴背書、接送孩子上下興趣班、做早餐、幹家務等。

不少網友驚訝於有著小提琴、鋼琴、英語、日語等諸多技能的她，會從事這份傳統意義上「沒有技術含量」的保母工作。

尼莫坦言，一開始「保母」這樣的稱呼確實讓她感到刺耳，但後來發現無論是家庭教師還是保母都被雇主統稱為「阿姨」時，她慢慢釋然了，「無論什麼稱呼，其實都是『家庭服務者』。」

2020年，她向父母透露了自己的工作情況，但那時解釋為「家庭教師」，避開「保母」敏感詞彙。今年11月，她拍攝的「北京90後住家保母的一天」在視頻網站走紅，更多親友通過視頻知道了她的工作，母親卻因此將她的微信拉黑。

「我在行業裡待了5年左右，未來也會適時做出改變，不會一直從事這個職業。」尼莫說，有網友提到這份職業人際交往圈子較小，待遇不錯但並非長久之計，她認為確實存在這樣的弊端。等再工作一段時間攢夠錢後她打算給自己放個假，先實現帶父母去旅遊的心願，再考慮未來的職業規畫。

尼莫和父母的合影。（取材自紫牛新聞）

尼莫的父親表示，作為父母，肯定希望孩子從事「高大上」的職業。他坦言對「住家保母」這個稱呼有些不舒服，但更多地把女兒的職業理解為「簡愛」的女主角那樣的家庭教師，他最喜歡書中的一句話「當我們的靈魂穿過墳墓走到上帝面前，我們是平等的」。

尼莫父親表示，尼莫母親希望女兒擁有一份安穩的職業，在得知女兒把工作視頻發布到網上後，她有些介意孩子的職業被親友或同事議論。在尼莫母親拉黑女兒微信期間，父親作為「中間人」傳遞信息，後來，兩人也在他的督促下加回了微信。

尼莫父親認為，職業無高低貴賤之分，社會更需要平等的精神，「她實現了自己的願望，去做了自己喜歡做的工作，並且她認為很高興，所以我不會有什麼看法，只會為她祝福」。