神舟13號二次出艙 葉光富首秀「感覺良好」

12月27日00時55分，經過約6小時，神舟十三號航天員乘組圓滿完成第二次出艙全部既定任務，航天員翟志剛、航天員葉光富安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。(新華社)

「我是03，我已出艙，感覺良好！」神舟十三號飛行乘組26日進行了第二次太空 出艙任務，葉光富成功打開天和核心艙 節點艙艙門出艙，實現太空行走首秀。而成功出艙的翟志剛也成為了中國唯一一名實現三次太空出艙的航天員。此次兩人操作空間站艙外全景相機C抬升、自主攜物轉移驗證，駐守艙內的王亞平操控機械臂，以配合兩人的艙外作業。

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大公報報導，26日下午16時許，神舟十三號航天員開始進入節點艙進行準備工作。此次，翟志剛依然身著首次出艙時的紅色艙外航天服，葉光富則穿著王亞平曾穿過的黃色艙外服。活潑幽默的神舟十三號飛行乘組，還在航天服背後簽上自己的名字，那件黃色的航天服則有了葉光富、王亞平兩個人的親筆簽名。

18點44分，葉光富打開節點艙艙門。18點50分，葉光富成功出艙！他在太空中揮手致意，向地面報告：「我是03（03號航天員），我已出艙，感覺良好！」北京 的指揮大廳裡響起了掌聲和笑聲。

第二次出艙中，航天員採用了不同的作業模式。在首次出艙中，翟志剛是站上機械臂，轉移到作業點的，而此次翟志剛則採用爬行的方式。此次，站上機械臂的航天員是葉光富，他首先安裝艙外工作台，隨後站上機械臂開始移動，大約在20時30分，抵達作業點。

北京時間2021年12月26日18時44分，神舟十三號航天員葉光富成功打開天和核心艙節點艙艙門，航天員葉光富於18時50分、航天員翟志剛於19時37分，先後從天和核心艙節點艙成功出艙。(新華社)

航天員翟志剛、航天員葉光富開展艙外作業。（取材自人民日報／圖片來源：我們的太空）

直播畫面顯示，葉光富攜帶了一個相機支架，用於抬升全景相機C的作業。首先他停止全景相機C的工作，讓相機斷電後將其取下，再將支架安裝好，重新裝好相機。為了避免安裝相機的螺絲等零件在太空中「亂飛」，科研人員專門設計了「鬆不脫螺絲」，方便航天員們安裝。23時許，翟志剛與葉光富返回到出艙口。他們將作業使用的工具送回節點艙內，開始進行自主攜物轉移驗證等操作。

再過幾天，「太空出差3人組」將迎來中國航天員首次在太空中跨年的經驗。中國載人航天工程官方表示，實施艙外作業正在成為中國空間站階段飛行任務工作常態。後續，中國航天員將開展次數更多、更為複雜的出艙活動，為空間站順利完成建造及穩定運營提供有力支持。