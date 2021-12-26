我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

廣告模特妝容「瞇瞇眼」涉辱華 中零食廠商急道歉滅火

記者陳政錄／即時報導
中國休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被中國網友認為是辱華。取材自微博
中國休閒零食品牌三隻松鼠的廣告，模特兒妝容被中國網友認為是辱華。取材自微博

繼日前Dior展覽照片「辱華」事件後，中國休閒零食品牌—三隻松鼠於2019年發布的一則廣告中，模特兒妝容也因為「瞇瞇眼」，被中國網友認為是辱華，雖時隔超過兩年，近日仍被炒作上微博熱搜，以致公司26日中午緊急致歉滅火。

綜合中媒報導，近日三隻松鼠一則於2019年10月上線的廣告，在中國社交平台微博上引發熱議，理由是模特兒妝容與Dior事件雷同，「瞇瞇眼」，有辱華之嫌，在登上熱搜後有中國網友留言、轉發和討論。

網友稱「畫面感要是不適合當今的中國人審美，企業運營就應該要規避這種畫面出現」，並諷刺「模特代言人真『高級』」，另有網友說，三隻松鼠「XX大法好」的廣告宣傳語也有疑慮。

但也有網友認為，「模特本身是無辜的，不能因此否認所有小眼睛女生的美」，並質疑該廣告2019年早就發布，卻突然被炒作起話題，明顯別有用心，抨擊部分人「沒腦子，假愛國」。

對此，三隻松鼠26日中午在官方微博聲明，妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化，並指第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

三隻松鼠負責人還向中媒中新經緯強調，該廣告是2019年10月上線，時值國潮風流行，因此選擇「國潮風」來進行廣告拍攝，跟今年11月的陳漫事件沒有關係，絕無刻意醜化。

在此之前，Dior攝影展品《驕傲的矜持》被質疑醜化亞裔女性，遭中國網友出征，以致11月23日，Dior和攝影師陳漫均發文致歉。

三隻松鼠（簡體名為三只松鼠），是一家2012年創立的中國休閒零食品牌，總部位於安徽省蕪湖市，2019年在深交所創業板上市，以銷售堅果食品為主，主要透過電商網路行銷。

該廣告其實是在2019年10月就發布，但近日被炒作上社交平台熱搜後，吸引大批中國...
該廣告其實是在2019年10月就發布，但近日被炒作上社交平台熱搜後，吸引大批中國網友關注。取材自微博
三隻松鼠致歉滅火。取材自三隻松鼠微博
三隻松鼠致歉滅火。取材自三隻松鼠微博

微博 攝影 亞裔

上一則

疫情重擊陝西 確診累計達499例、關聯病例追蹤仍困難

下一則

西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

延伸閱讀

足球／姆巴佩為DIOR代言 網友噴笑：阿凡達續集？

足球／姆巴佩為DIOR代言 網友噴笑：阿凡達續集？
小象交朋友

小象交朋友
糖友想吃零食 先衛教諮詢

糖友想吃零食 先衛教諮詢
幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動