券商美女宣傳博眼球 公司竟要追究責任

東興證券發布聲明稱，網傳東興證券一組簿記發行宣傳照系債券業務總部個別人員自費拍攝、擅自貼附了公司LOGO等內容，並自行發佈於個人微信朋友圈。將追究相關人員責任。（取材自中國基金報）

證券 業務到底要多拚？東興證券一組簿記發行宣傳照近日走紅網路，宣傳照中的五位美女均來自東興證券債券 承銷團隊。照片曝光，卻意外引發風波，有網友感嘆「做個業務真卷啊」、「很難看出是嚴肅的投行人」。東興證券隨後發布聲明，指合照是債券業務總部個別人員自費拍攝、擅自貼附了公司LOGO等內容，並自行發布於個人微信 朋友圈。公司已第一時間要求相關人員刪除收回相關照片，並採取責任追究措施。

中國基金報報導，東興證券是2008年經財政部和中國證監會批准，由中國東方資產管理股份有限公司作為主要發起人發起設立的全國性綜合類證券公司，2015年2月26日在上海證券交易所上市。

東興證券一組簿記發行宣傳照走紅網絡，照片5位美女均來自東興證券債券承銷團隊。（取材自中國基金報）

中國監管機關雖然對於券商銷售宣傳細節未有明確規定，但證監會證券基金機構監管部日前曾向證券公司下發了「機構監管通報」，要求證券公司不得通過著奇裝異服、在特殊地點直播等方式博人眼球。

對於東興證券聲明稱「採取責任追究措施」，有部分觀點認為，照片養眼，且初衷在於節日祝福，順便打廣告，實在無可厚非。

有知名財經博主日前發帖稱，有粉絲向其投稿，五礦證券固定收益部一員工周五晚上打開微信視頻，被隨機抽查到9點在家敷面膜，公司以其太早休息為由，對其進行點名批評，並遭罰抄材料。五礦證券隨後說明，承認在溝通上確有不妥之處，公司已要求該業務部門領導牽頭進行整改。

而中國檢察網披露的起訴書中顯示，中信證券一位員工為了年底的銷售業績，替人參加研究生招生考試，最終因觸犯法律而被起訴。