虎年限定版？三星堆挖出「虎頭龍身」青銅器

近日，在三星堆祭祀區新一輪的考古工作中，新發現一件龍形器。奇妙的是，這條軀體上揚的龍，長著一隻虎腦袋。（取材封面新聞）

三星 堆考古又有新發現，考古人員在三星堆祭祀區發現一件龍形器。奇妙的是，這條軀體上揚的龍，卻長著一隻虎腦袋。有網友調侃「眼看虎年要到了，三星堆又推出了虎年限定版龍龍」、「趕著時間來的虎寶貝」。除了三星堆，江西考古也有新發現，樟樹國字山大墓或為越國王室貴族墓葬，墓主可能是越王勾踐的玄孫。

封面新聞報導，這件青銅器發現於三星堆8號坑。今年10月，在8號坑中部，一個三角形青銅底座逐漸顯露，底座腳上，還站著青銅小鳥。考古專家一度以為，底座之上可能是一棵神樹。經過一個半月的發掘，一件龍形青銅像最終顯露出來。令人更驚訝的是，這條龍長得「虎頭虎腦」。

「它的頭像一個老虎頭，有老虎的圓耳朵，頭上長著一個比較長的犄角，嘴巴銜著一個像刀一樣的東西。」三星堆遺址祭祀區考古工作隊趙昊說。這條似龍又似虎的器物，前足站立在三角形底座上，軀體上揚，整體造型敦厚。

而在1986年發掘的三星堆1號坑中出土的青銅神樹上，也曾有一條龍身體朝上，從神樹上面朝下從天而降，與此次發現的龍形器有些相似。

神秘的「虎頭龍身」到底是什麼？考古人員推測，目前，這應只是一局部。 「我們現在推測這個器物並不是完全的部分，而只是一個更大器物的基座或底部。」趙昊說。這件「虎頭龍身」高約80公分，與之相隔約半米處，是此前發現的三星堆明星文物頂觚形尊蛇身人像。這件器物人像雙手放在底座上，身體向上翻轉，龍形象身體無配座，身體整體超出基座。

結合此次新發現，專家推測，為保重心穩固，極有可能通過龍後足連接，倚靠在其他物體上。而頂觚形尊蛇身人像目前就有1.5米，頭重腳輕，同樣需要倚靠在其他物體上才能保持穩定。

趙昊說，從整體造型邏輯來說，這套器物看上去是比較相似的。他推測，這兩件器物極有可能成套。 「可能最後要連接在一起，互相依靠一下才能最終確認。」如果猜測最終成功，這將成為三星堆又一件體量巨大的青銅器文物。

國字山墓葬中出土的青銅跪坐人鐓。（中新社／西省文物考古研究院供圖）

江西樟樹國字山墓葬 墓主疑為越王勾踐玄孫

新華社報導，江西樟樹國字山墓葬自2017年起開始發掘工作。墓葬目前出土2600餘件（套）器物，其中包括：一件總長度達到2.3米的箏（先秦時期墓葬中出土的最長的箏），兩件帶有「越王」銘文的銅戈（戟），以及一件青銅鳩杖的跽坐人形鐓（此類器物以往只見於長江下游的吳越文化區）。專家依據出土文物推斷，國字山墓葬年代為戰國中期，墓葬體現出越文化、楚文化、群舒文化等多種文化因素交融共存的特徵；有銘銅戈（戟）的主人分別是越王勾踐的玄孫翳和翳的一個兒子，墓主或為越國王室貴族。