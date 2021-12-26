海運堵塞 義烏聖誕用品海上漂 到不了美國

由於疫情影響，全球海運壅堵，義烏部分聖誕用品還在海上漂流著。（取材自時代周報）

在全球聖誕用品市場，浙江義烏不可或缺。義烏國際商貿城匯集幾百家聖誕用品商戶，他們為海外各大城市提供絕大多數聖誕節 用品。有數據顯示，全球三分之二的聖誕產品來自義烏。但由於全球海運壅堵，部分聖誕用品卻還在海上漂流著。

據有關媒體報導，今年聖誕季，美國大多數聖誕樹零售商將不得不將價格提高20%～30%；同時，聖誕商品在市場上出售數量顯著減少。

與此同時，義烏購24日發布「義烏購聖誕用品搜索熱度指數」，2021年義烏市場聖誕用品的全年供應情況恢復到疫情前的80%。但在疫情的連鎖效應下，義烏聖誕用品商家們面臨著運輸壓力、原材料成本、人工成本紛紛上漲，利潤下滑的壓力。訂單好轉，但生意難做。

時代周報報導，小鮑在外貿公司多年，他表示，按往年慣例，義烏產品可以在寧波港出海，經歷20多天航行後，登上洛杉磯或舊金山等碼頭，然後經過清關等流程被運輸到美國各個城市。

「現在的流程變長了，好的情況是30多天，更久的需要50多天、甚至70多天。」小鮑說，聖誕節到了，但一些聖誕樹還在海上漂流。

貨物到了港口，也未必能及時卸貨。這引發一系列連鎖反應。大量的空箱堵在港口無法流轉，又加劇集裝箱供不應求的局面，甚至「一櫃難求」。

對於義烏聖誕商家來說，這個聖誕節注定不一樣。成本上漲、海運忙碌、一櫃難求都成為他們口中討論的常見詞。

正解局報導，義烏是全球最大的「聖誕老人工廠」。據說，今年義烏開始生產黑人 聖誕老人玩偶了。

近年來，歐美颳起兩股政治正確風潮，分別是黑人與女權兩大風潮。

黑人，涉及到聖誕節，便要求聖誕老人「黑人化」。

一開始，美國人對聖誕老人「黑人化」十分不解。不過，隨著政治正確的強化，特別是最近幾年的「黑人同命運動」，美國人也漸漸接受。

就在最近，加州迪士尼 樂園度假區和佛州布埃納維斯塔湖的沃爾特迪士尼世界度假區，在一些見面會和聖誕派對上，都出現一位黑人聖誕老人。

這是黑色聖誕老人首次被列入迪士尼主題公園。義烏玩明白了美國那套政治正確，也抓住潛在的生意，大量生產黑人聖誕老人玩偶。

另據自由亞洲電台報導，聖誕節在全球都是一個盛大節日，除了重大的宗教意義外，也是家庭團聚的美好時刻。但在中國，聖誕節卻越來越被當局視為外來宗教和文化的入侵，因此壓制甚至禁止慶祝聖誕節居然成為政府的一項政策。

據報導，中國警方和宗教事務官員在今年聖誕節來臨之前，就以各種方式向中國幾千萬基督徒發出警告，禁止聚會慶祝聖誕節。很多人下達禁令時，特別提到原因是要防止新冠疫情的蔓延。

中國互聯網上傳播的一份內部文件也顯示，廣西融安縣教育局日前向所屬的中小學校和幼兒園發出通知，禁止師生在校園內外舉辦慶祝聖誕節的活動。

與此同時，中國社媒平台上有關聖誕節的描述和討論似乎都已被網管盡數刪除。