海運堵塞 義烏聖誕用品海上漂 到不了美國
在全球聖誕用品市場，浙江義烏不可或缺。義烏國際商貿城匯集幾百家聖誕用品商戶，他們為海外各大城市提供絕大多數聖誕節用品。有數據顯示，全球三分之二的聖誕產品來自義烏。但由於全球海運壅堵，部分聖誕用品卻還在海上漂流著。
據有關媒體報導，今年聖誕季，美國大多數聖誕樹零售商將不得不將價格提高20%～30%；同時，聖誕商品在市場上出售數量顯著減少。
與此同時，義烏購24日發布「義烏購聖誕用品搜索熱度指數」，2021年義烏市場聖誕用品的全年供應情況恢復到疫情前的80%。但在疫情的連鎖效應下，義烏聖誕用品商家們面臨著運輸壓力、原材料成本、人工成本紛紛上漲，利潤下滑的壓力。訂單好轉，但生意難做。
時代周報報導，小鮑在外貿公司多年，他表示，按往年慣例，義烏產品可以在寧波港出海，經歷20多天航行後，登上洛杉磯或舊金山等碼頭，然後經過清關等流程被運輸到美國各個城市。
「現在的流程變長了，好的情況是30多天，更久的需要50多天、甚至70多天。」小鮑說，聖誕節到了，但一些聖誕樹還在海上漂流。
貨物到了港口，也未必能及時卸貨。這引發一系列連鎖反應。大量的空箱堵在港口無法流轉，又加劇集裝箱供不應求的局面，甚至「一櫃難求」。
對於義烏聖誕商家來說，這個聖誕節注定不一樣。成本上漲、海運忙碌、一櫃難求都成為他們口中討論的常見詞。
正解局報導，義烏是全球最大的「聖誕老人工廠」。據說，今年義烏開始生產黑人聖誕老人玩偶了。
近年來，歐美颳起兩股政治正確風潮，分別是黑人與女權兩大風潮。
黑人，涉及到聖誕節，便要求聖誕老人「黑人化」。
一開始，美國人對聖誕老人「黑人化」十分不解。不過，隨著政治正確的強化，特別是最近幾年的「黑人同命運動」，美國人也漸漸接受。
就在最近，加州迪士尼樂園度假區和佛州布埃納維斯塔湖的沃爾特迪士尼世界度假區，在一些見面會和聖誕派對上，都出現一位黑人聖誕老人。
這是黑色聖誕老人首次被列入迪士尼主題公園。義烏玩明白了美國那套政治正確，也抓住潛在的生意，大量生產黑人聖誕老人玩偶。
另據自由亞洲電台報導，聖誕節在全球都是一個盛大節日，除了重大的宗教意義外，也是家庭團聚的美好時刻。但在中國，聖誕節卻越來越被當局視為外來宗教和文化的入侵，因此壓制甚至禁止慶祝聖誕節居然成為政府的一項政策。
據報導，中國警方和宗教事務官員在今年聖誕節來臨之前，就以各種方式向中國幾千萬基督徒發出警告，禁止聚會慶祝聖誕節。很多人下達禁令時，特別提到原因是要防止新冠疫情的蔓延。
中國互聯網上傳播的一份內部文件也顯示，廣西融安縣教育局日前向所屬的中小學校和幼兒園發出通知，禁止師生在校園內外舉辦慶祝聖誕節的活動。
與此同時，中國社媒平台上有關聖誕節的描述和討論似乎都已被網管盡數刪除。
上一則
券商美女宣傳博眼球 公司竟要追究責任
下一則
FB留言