我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

1天增155本土病例 西安疫情緊 專家：基層大意

中國新聞組／北京26日電
西安市這波新冠病毒本土疫情持續，全市仍封城。全國碩士研究生招生考試25日開考，一名考生在西安市的西安醫學院考點接受測溫入場。 （中新社）
西安市這波新冠病毒本土疫情持續，全市仍封城。全國碩士研究生招生考試25日開考，一名考生在西安市的西安醫學院考點接受測溫入場。 （中新社）

陝西省西安市這波新冠病毒本土疫情持續，全市仍封城。中國中醫防疫專家張伯禮表示，西安疫情還未到達拐點，大約20天才能看出分曉；至於西安出現的隱匿性傳播，「還是基層疫情防控大意了」。不過張伯禮這番話引來不少中國網友反嗆，指出事了就怪最辛苦防疫的基層，「永遠是基層的鍋，加工資咋不想基層」，

健康時報報導，截至24日24時，西安本輪疫情累計確診330例，已經關聯5省6地，包括陝西延安、咸陽、廣東東莞、北京通州、河南沈丘、山西運城；25日西安再大增本土病例155例，使得累計病例達到485例。西安疫情傳播途徑仍不清晰，甚至出現了隱匿性傳播。由於仍有從核酸篩查中發現的陽性人員，西安已自昨天起啟動了第四輪核酸篩查工作。

報導引述張伯禮分析西安疫情指出，「目前還沒有到達疫情拐點，還需要嚴防死守。一般來說，疫情需要一個週期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點，大約20天才能看出分曉。」

他並表示，「西安疫情肯定能夠阻斷的，目前還需要堅持防護。」

對於此次西安疫情出現的「隱匿性傳播」，張伯禮指出，「還是基層疫情防控大意了，本輪西安疫情的主要傳播者（12月15日的）病例2號，因一直沒有症狀，所以發現較晚，但是其活動範圍較大導致多人感染。」據統計，15日病例2號確診者關聯病例超過50例。

由於目前仍有從核酸篩查中發現的陽性人員，西安從昨天12時起啟動了新一輪核酸篩查工作。外傳西安國際會展中心正在建方艙醫院，官方昨天闢謠稱，實為用於核酸檢測的「迪安雷迪」氣膜實驗室；這次啟用的4套實驗室若按10混1採樣方式，每日最高可完成500萬人份的核酸檢測任務。

對於張伯禮稱「還是基層疫情防控大意了」，不少中國網友表示支持，要求西安必須亡羊捕牢加強防疫與清零；也有許多網友反嗆專家「都站在上帝視角說聖人話」。有網友說，「出事了就怪基層，加工資咋不想基層」、「嘴上說說很簡單，實際做起來就會知道基層防疫人員勞心勞力卻工資只有一點點」，也有人質疑清零政策「清零了又如何？西安都第幾次清零了，繼續這樣三五年看看多少人失業破產」。

疫情 防疫 檢測

上一則

反對干涉內政 新疆政府斥美是「現代奴隸制」國家

下一則

渣男扮暖男…殺豬盤專釣女網友 短短幾天詐數十萬

延伸閱讀

西安封城 記憶體市場淡定 報價不漲反跌

西安封城 記憶體市場淡定 報價不漲反跌
今年以來 中國20省調升最低工資標準

今年以來 中國20省調升最低工資標準

CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」

CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」
西安封城 三星園區進入緊急狀態 營運暫不受影響

西安封城 三星園區進入緊急狀態 營運暫不受影響

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動