1天增155本土病例 西安疫情緊 專家：基層大意

西安市這波新冠病毒本土疫情持續，全市仍封城。全國碩士研究生招生考試25日開考，一名考生在西安市的西安醫學院考點接受測溫入場。 （中新社）

陝西省西安市這波新冠病毒本土疫情 持續，全市仍封城。中國中醫防疫 專家張伯禮表示，西安疫情還未到達拐點，大約20天才能看出分曉；至於西安出現的隱匿性傳播，「還是基層疫情防控大意了」。不過張伯禮這番話引來不少中國網友反嗆，指出事了就怪最辛苦防疫的基層，「永遠是基層的鍋，加工資咋不想基層」，

健康時報報導，截至24日24時，西安本輪疫情累計確診330例，已經關聯5省6地，包括陝西延安、咸陽、廣東東莞、北京通州、河南沈丘、山西運城；25日西安再大增本土病例155例，使得累計病例達到485例。西安疫情傳播途徑仍不清晰，甚至出現了隱匿性傳播。由於仍有從核酸篩查中發現的陽性人員，西安已自昨天起啟動了第四輪核酸篩查工作。

報導引述張伯禮分析西安疫情指出，「目前還沒有到達疫情拐點，還需要嚴防死守。一般來說，疫情需要一個週期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點，大約20天才能看出分曉。」

他並表示，「西安疫情肯定能夠阻斷的，目前還需要堅持防護。」

對於此次西安疫情出現的「隱匿性傳播」，張伯禮指出，「還是基層疫情防控大意了，本輪西安疫情的主要傳播者（12月15日的）病例2號，因一直沒有症狀，所以發現較晚，但是其活動範圍較大導致多人感染。」據統計，15日病例2號確診者關聯病例超過50例。

由於目前仍有從核酸篩查中發現的陽性人員，西安從昨天12時起啟動了新一輪核酸篩查工作。外傳西安國際會展中心正在建方艙醫院，官方昨天闢謠稱，實為用於核酸檢測 的「迪安雷迪」氣膜實驗室；這次啟用的4套實驗室若按10混1採樣方式，每日最高可完成500萬人份的核酸檢測任務。

對於張伯禮稱「還是基層疫情防控大意了」，不少中國網友表示支持，要求西安必須亡羊捕牢加強防疫與清零；也有許多網友反嗆專家「都站在上帝視角說聖人話」。有網友說，「出事了就怪基層，加工資咋不想基層」、「嘴上說說很簡單，實際做起來就會知道基層防疫人員勞心勞力卻工資只有一點點」，也有人質疑清零政策「清零了又如何？西安都第幾次清零了，繼續這樣三五年看看多少人失業破產」。