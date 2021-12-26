研究所考試 西安全副武裝「二對一」監考

2022年全國碩士研究生招生考試25日開考，考生在陝西省西安市的西安醫學院考點外等待入場。 （中新社）

陝西西安新冠疫情肆虐，目前正值中國全國碩士研究生招考，已封城 的西安有13萬5000名考生，有學校對染疫的學生「送考上門」，全副武裝全程進行「二對一」監考，其他考生則需持一次或兩次48小時內核酸檢測 證明才能應試。

目前封城的西安採取多輪核酸檢測工作，截至昨日14時，最新一輪的累計採樣已200零1萬多人，經多輪的採檢還是有採檢到陽性人員。本輪西安累計的確診病例已達342例。

中國昨天舉行碩士研究生考試，為了確保考生順利出行，期間全市地鐵 、公車等公共交通均正常運行，組建5000輛由巡遊計程車和網約車組成的保障隊伍，每20輛車為一個保障小組由專人負責，免費為全市封控區的考生提供一對一服務，接送考生往返居住地和考場。

西安共設置34個考點，管控與防範區內的考生須持48小時內兩次核酸陰性證明，其他區域的考生須持48小時內核酸陰性證明參加考試，在考生出入居住地、進入考點的過程中均須接受工作人員的查驗。

有一名染疫的考生在西安市胸科醫院隔離治療，無法正常參加考試。校方採取送考上門，在醫院安排的單獨考試場地並設置視訊監控，配備對講機，全程進行「二對一」監考。另一名被列為密切接觸者的考生則在防疫旅館隔離，監考人員攜帶試卷前往送考上門，全程錄影，監考人全副武裝，也是採「二對一」監考。

中國今年碩士研究生考試共有457萬考生，報考人數比前一年增加80萬人，年成長逾兩成。根據統計，中國研究生（包含碩博士生）招生規模從2010年的53萬8000人，增加到去年的110萬人，10年間增長一倍。